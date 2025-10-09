Calendario económico
Resumen: Esta tarde se publicarán nuevos datos del mercado inmobiliario estadounidense. Las reservas semanales de petróleo crudo...
China está imponiendo restricciones drásticas a la exportación de tierras raras, lo que marca una nueva escalada en su guerra comercial con Estados Unidos. Las nuevas regulaciones, vigentes desde el 1 de diciembre, exigen licencias de exportación incluso para productos que...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) implementó un recorte de tipos de 50 puntos básicos, lo que redujo la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) al 2,50% en respuesta al menor crecimiento económico y la creciente brecha de demanda. El Comité observó que las presiones...
Stephen Miran Miran afirmó que la incertidumbre económica ha disminuido y que el crecimiento podría mejorar, aunque advirtió que la política monetaria debe mantener una visión prospectiva debido a sus efectos retardados. Señaló que tanto un exceso...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa comienzan el día muy por debajo del cierre del lunes El DAX (DE30) rompe por...
Resumen: DAX (DE30) retrocede por debajo de su 200WMA El Índice alemán defiende el retroceso de Fibonacci del...
Siemens Gamesa Siemens Gamesa presenta resultados el día de hoy, los inversores estiman unos ingresos de 2.740 millones...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: El primer multiactivo cotizado en criptomonedas ya está disponible en el SIX (Bolsa de Valores de Suiza) LAs...
Resumen: Las acciones en Europa abren con ganancias decentes La UE trabaja sobre normas destinadas a limitar la inversión extranjera. El...
Las cifras macroeconómicas fueron secundarias la semana pasada a la política: caos del Brexit, presupuestos italianos, conversaciones de...
Red Eléctrica consigue aumentar notablemente sus subidas en Bolsa tras el pay-out. La Bolsa tanto a nivel nacional como internacional...
Resumen: El Banco de Canadá, el Banco de Reino Unido y la Autoridad Monetaria de Singapur perfilan la idea de un banco central regulador...
Resumen: AUDCAD no pudo romper por encima de la zona de resistencia a largo plazo. Las perspectivas sobre las futuras decisiones de política...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Se...
Resumen: Las acciones europeas suben más esta mañana desafiando los riesgos relacionados con una batalla comercial entre...
Resumen: Eurostat publicará datos finales de inflación de octubre Producción industrial de EEUU en el punto de mira...
Resumen: Los legisladores respaldan los cambios a la constitución con respecto a la expropiación de tierras sin compensación. Una...
Apertura: SP 500 : -0,73% Dow Jones: -0.80% Nasdaq: -0.85% Comentario: Ventas minoristas americanas +0.8%...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? La...
Los precios del petróleo caen después de que las preocupaciones de Irán se vuelvan exageradas. El inversor deshace sus posiciones...
Resumen: El Bitcoin sufre pérdidas considerables, acercándose peligrosamente a sus niveles más bajos en más de un años El...
