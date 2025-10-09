Leer más

Análisis de mercado

Debasement Trade: por qué los inversores buscan refugio en el oro

9 de octubre de 2025

En los mercados financieros, la llamada “debasement trade” se refiere a una estrategia de inversión destinada a proteger el poder adquisitivo frente a la devaluación continua del dinero fiduciario. La idea es sencilla: cuando los gobiernos y los bancos centrales expanden...

China retoma la guerra comercial bloqueando las tierras raras

9 de octubre de 2025

China está imponiendo restricciones drásticas a la exportación de tierras raras, lo que marca una nueva escalada en su guerra comercial con Estados Unidos. Las nuevas regulaciones, vigentes desde el 1 de diciembre, exigen licencias de exportación incluso para productos que...

El Banco de Nueva Zelanda recorta los tipos de interés

8 de octubre de 2025

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) implementó un recorte de tipos de 50 puntos básicos, lo que redujo la Tasa de Efectivo Oficial (OCR) al 2,50% en respuesta al menor crecimiento económico y la creciente brecha de demanda. El Comité observó que las presiones...

