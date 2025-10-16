Oportunidad: US500
Resumen: Las tensiones comerciales no han concluido. Tasas más bajas podrían un efecto positivo para la renta variable. Trade:...
En una era donde la inteligencia artificial (IA) plantea nuevos retos técnicos para los fabricantes de chips, Lam Research no solo provee las herramientas necesarias, sino que también contribuye a definir la dirección del cambio. Sus soluciones tecnológicas son fundamentales...
Los precios del cacao se mantienen estables en torno a US$5,800 por tonelada, mostrando una notable resiliencia por tercera sesión consecutiva, incluso tras la publicación de datos de procesamiento excepcionalmente negativos provenientes de Malasia y Brasil, con cifras igualmente débiles...
Pierre-Olivier Gourinchas, Director del Departamento de Estudios del FMI, junto con Petya Koeva Brooks (Subdirectora) y Deniz Igan (Jefa de División), presentaron las últimas Perspectivas de la Economía Mundial. El Fondo pronostica un crecimiento del PIB mundial del 3,2% en 2025...
Resumen: El oro sube máximos mensuales Movimiento de vuelta en la zona de resistencia anterior Tanto el oro como la plata han ganado...
Resumen: Cruce de la muerte vista en US500 (50 SMA <SMA de 200 días) Sin embargo, los últimos 3 "cruces de la muerte"...
TELEFONICA Telefónica ha dado un cambio en su organización en este 2018 con 02 y con las desinversiones realizadas. Ha decidido que...
Thomson Reuters IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas GBPUSD. La agencia recomienda tomar una posición pendiente...
UOB ha emitido una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El banco recomienda tomar una posición pendiente larga en el par...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Mercados...
Summary: Fidelity may add other cryptocurrencies to its crypto trading and custody services Thailand tests blockchain to prevent tax frauds Ethereum...
Thomson Reuters IFR ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar una posición pendiente...
Resumen: La UE dijo estar considerando un impuesto del 3% sobre los ingresos de publicidad online El DAX (DE30 en xStation5) se extiende...
Resumen: Se espera que el PMI de construcción de UK caiga en noviembre El inventario de petróleo de API se estima que produzca...
Markets react positively to G20 summit Reaction on bonds muted, more can be “in store” “Dovish hike” outcome of the December...
Resumen: Índices de Estados Unidos muestran una subida con fortaleza US500 vuelve cerca de los 2814-2824 puntos (región de resistencia) Ha...
BNP Paribas emitió una recomendación para el par de divisas EURCHF. El Banco recomienda tomar una posición pendiente larga en el...
Lingotes Especiales Tras la reunión del G20 celebrada en Argentina durante el fin de semana EE.UU y China acordaron una tregua arancelaria...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
Summary: Huawei Cloud launches its blockchain-based service for users around the world G20 countries sign a declaration to regulate cryptocurrencies Bitcoin...
Resumen: Los EE.UU. y China acuerdan posponer la imposición de aranceles más altos al menos durante un tiempo. Rusia y la OPEP sugirieren que...
Resumen: Las acciones europeas se recuperan tras la tregua comercial entre Estados Unidos y China. El DAX (DE30 en xStation5) abre con...
