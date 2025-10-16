Calendario economico: Gran semana para los precios del petróleo
Resumen: La reunión de la OPEC y el informe de NFP (nóminas no-agricolas) en el punto de mira esta semana Hoy se publica...
En una era donde la inteligencia artificial (IA) plantea nuevos retos técnicos para los fabricantes de chips, Lam Research no solo provee las herramientas necesarias, sino que también contribuye a definir la dirección del cambio. Sus soluciones tecnológicas son fundamentales...
Los precios del cacao se mantienen estables en torno a US$5,800 por tonelada, mostrando una notable resiliencia por tercera sesión consecutiva, incluso tras la publicación de datos de procesamiento excepcionalmente negativos provenientes de Malasia y Brasil, con cifras igualmente débiles...
Pierre-Olivier Gourinchas, Director del Departamento de Estudios del FMI, junto con Petya Koeva Brooks (Subdirectora) y Deniz Igan (Jefa de División), presentaron las últimas Perspectivas de la Economía Mundial. El Fondo pronostica un crecimiento del PIB mundial del 3,2% en 2025...
Thomson Reuters IFR emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente larga...
Summary: UAE Govt. to strengthen its position in blockchain and artificial intelligence Oil giants’ blockchain trading platform already launched Major...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Las...
GAS NATURAL Gas Natural tras alcanzar los máximos anuales en octubre, el valor ha entrado en un canal bajista de corto plazo tras el...
Resumen: Las acciones europeas tienen un rendimiento inferior al comienzo de la sesión de negociación final de la semana El...
Resumen: DAX (DE30) El índice alemán sufre tras las palabras de Donald Trump, que amenazó con imponer nuevas tarifas a automóviles....
Resumen: El IPC de inflacción se espera que se reduzca en noviembre Los economistas apuntan a un crecimiento más débil...
Resumen: El real brasileño ha caído mucho debido a los precios de las materias primas y al movimiento inesperado del presidente...
A esta hora el USDCLP cotiza en las inmediaciones de los 669.5 Pesos por Dólar. Los comentarios que hacía ayer el Presidente...
La cumbre del G20 podría ser el evento más importante en lo que resta del año. Se espera que termine con una reunión de Trump-Xi...
HORARIO GMT-4CALENDARIOESPERADO10:00IPC Alemania Nov Anual2.4%10:30Nuevas peticiones de subsidio por desempleo221K10:30PCE Deflactor2.1%11:00Soportes...
INDITEX Inditex acumula una subida en una semana y media de un 11% principalmente potenciado por un incremento de las ventas en un rally de...
Summary: Amazon introduces service to help customers with blockchain networks South Korea will conduct blockchain-based voting trial next...
Resumen: Se espera que la inflación de Alemania y los EEUU sea unconductor para el EURUSD Las actas del FOMC podrían ofrecer...
Resumen: Jerome Powell sugiere implícitamente que la Fed podría estar cerca de la tasa neutral El Banco de Inglaterra presenta...
Resumen: El W20 rompe la SMA200 en el gráfico diario. La posible desaceleración de las alzas en las tasas...
Resumen: Verde para los índices de Estados Unidos PIB de Estados Unidos en línea con las previsiones del 3,5%. El presidente de...
En el resumen de materias primasde esta semana, presentamos 3 activos que parecen interesantes y/o han tenido algunos movimientos de precios importantes:...
