Apertura Europea : La política impulsa las acciones europeas al comienzo de una nueva semana
Resumen: Las acciones europeas suben gracias al progreso del Brexit y aligeran la postura de Italia en el presupuesto El DAX (DE30 en...
En una era donde la inteligencia artificial (IA) plantea nuevos retos técnicos para los fabricantes de chips, Lam Research no solo provee las herramientas necesarias, sino que también contribuye a definir la dirección del cambio. Sus soluciones tecnológicas son fundamentales...
Los precios del cacao se mantienen estables en torno a US$5,800 por tonelada, mostrando una notable resiliencia por tercera sesión consecutiva, incluso tras la publicación de datos de procesamiento excepcionalmente negativos provenientes de Malasia y Brasil, con cifras igualmente débiles...
Pierre-Olivier Gourinchas, Director del Departamento de Estudios del FMI, junto con Petya Koeva Brooks (Subdirectora) y Deniz Igan (Jefa de División), presentaron las últimas Perspectivas de la Economía Mundial. El Fondo pronostica un crecimiento del PIB mundial del 3,2% en 2025...
Los mercados ya están al complet después del fin de semana largo en EEUU, y esperan mensajes clave de líderes globales que van a reunirse...
Resumen: La comisión Europea llama a la iniciativa blockchain a las principales entidades bancarias El Bitcoin (BITCOIN en xStation5)...
Banco Sabadell El banco catalán aflora el interés de los Private Equity y Hedge Fund para posicionarse bajista en el valor,...
¿Qué está pasando en el mercado? Mercados en Europa cotizan levemente en positivo tras los avances en el borrador que...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Señales de advertencia en el reporte del PIB Alemán El DAX (DE30 en xStation5) dibuja un patrón de doble...
Resumen: Los índices PMI de la UE y EEUU, puntos clave en el calendario Los traders de CAD se centran en el informe de inflación...
El real brasileño se ha recuperadodespués de las elecciones. La moneda brasileña todavía tiene mucho margen alcista. Cerrar...
Summary: ECB release minutes from October meeting “Incoming data still consistent with broad-based growth expansion” Single...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Hoy...
GRIFOLS El pasado 29 de octubre, Grifols se disparó en bolsa tras la presentación de una terapia contra el Alzheimer, primer tratamiento...
Resumen: La Ministra de Hacienda Pública Mª Jesús Montero, enarbolando su escudo anti-evasión fiscal y blanqueo de capitales...
Resumen: GBPUSD sube más de 100 pips tras los avances del BREXIT Se profundiza en un mejor acuerdo de comercio entre...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos abren a la baja mientras los inversores asimilan el rechazo del presupuesto de Italia ¿Fue...
Resumen: El BCE dará a conocer los detales de su última reunión. A lo largo del día varios de los principales...
Resumen El zloty se mantiene estable ante la agitación en el sector bancario. Comentarios de la Reserva Federal debilitan...
El mercado de criptomonedas se recupera tras notables caídas en las últimas sesiones. Los mayores damnificados de ayer, hoy lideran en nivel...
Resumen: Los índices de EE. UU. cotizan al alza frente a Wall St. Mercados que buscan recuperar pérdidas antes del día festivo...
