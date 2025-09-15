Inflación en Reino Unido por encima de lo esperado
La inflación en Reino Unido presenta datos dispares. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un cambio mensual del...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los mercados asiáticos cotizaron de forma mixta, ya que las últimas amenazas arancelarias de Trump pesaron sobre la confianza, con el Nikkei...
El sentimiento en Wall Street tras el largo fin de semana es claramente mixto. El S&P 500 se mantiene estable: la mayoría de las empresas...
Los futuros mensuales del crudo WTI suben hoy un 1,3% en respuesta a un posible aplazamiento del aumento de la producción previsto (en 120.000 barriles...
Las acciones de Intel subieron más del 9,5% tras los informes de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) y Broadcom están considerando...
Arista Networks (ANET.US) publicará sus resultados del cuarto trimestre después de la sesión de hoy. La compañía se...
Los índices de EE.UU. caen ligeramente (Russell 2000 -0.07%, S&P 500 -0.09%) mientras que los mercados europeos muestran divergencias,...
El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar en la jornada de hoy, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo de 20.33 y un...
LSEG ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCAD. LSEG recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Canadá - Datos de inflación de enero: IPC recortado: real 2,7 % interanual; pronóstico 2,6 % interanual; anterior 2,5 % interanual; IPC:...
Crédit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCAD. Crédit Agricole recomienda tomar una posición...
Los mercados bursátiles globales continúan su tendencia alcista, alcanzando nuevos máximos históricos. Este análisis...
El índice se situó en 26 puntos, superando las expectativas de 20 y muy por encima de la lectura previa de 10,3. Condiciones actuales:...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los futuros de acciones estadounidenses subieron este martes, con los inversores atentos...
Las previsiones de temperaturas más altas en Estados Unidos reducirán la demanda de gas natural. Ahora vale la pena esperar y observar qué...
El dólar en Chile inicia la jornada con una ligera apreciación del 0,06%, ubicándose en 947 pesos por dólar. La atención...
Hoy estamos asistiendo a una corrección de las recientes subidas eufóricas del Dax 40 y otros índices europeos. Sin embargo, los inversores...
El sentimiento del mercado es mayoritariamente optimista hoy, aunque los futuros de los índices asiáticos muestran un impulso significativamente...
