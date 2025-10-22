Criptos: Los criptomineros, engrosando el volumen de posiciones de venta en el mercado de criptomonedas
Resumen: Crece el número de criptomineros deshaciendo posiciones debido al cada vez más bajo nivel de precios El Bitcoin...
Tesla reportó ingresos trimestrales récord y un flujo de caja libre significativamente más alto, impulsado por el mayor volumen de entregas de vehículos en su historia y un despliegue récord de soluciones de almacenamiento energético. Los márgenes del...
Leer más
Mientras algunos gigantes como Rheinmetall y Nvidia continúan captando la atención de los inversores, otras compañías están atravesando una verdadera pesadilla en los mercados. Hemos analizado qué acciones se han convertido en decepciones financieras a lo largo...
Leer más
Texas Instruments es un ícono en el sector de semiconductores analógicos. Diseña y fabrica sistemas de energía, señal y microcontroladores que se utilizan en automoción, industria, electrónica de consumo y equipos médicos. La compañía...
Leer más
Resumen: Crece el número de criptomineros deshaciendo posiciones debido al cada vez más bajo nivel de precios El Bitcoin...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Predominan...
REPSOL La petrolera española se encuentra ante la incertidumbre de la volatilidad de su materia prima, el crudo, al desplomarse el petróleo,...
Resumen: Las acciones europeas suben gracias al progreso del Brexit y aligeran la postura de Italia en el presupuesto El DAX (DE30 en...
Los mercados ya están al complet después del fin de semana largo en EEUU, y esperan mensajes clave de líderes globales que van a reunirse...
Resumen: La comisión Europea llama a la iniciativa blockchain a las principales entidades bancarias El Bitcoin (BITCOIN en xStation5)...
Banco Sabadell El banco catalán aflora el interés de los Private Equity y Hedge Fund para posicionarse bajista en el valor,...
¿Qué está pasando en el mercado? Mercados en Europa cotizan levemente en positivo tras los avances en el borrador que...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Señales de advertencia en el reporte del PIB Alemán El DAX (DE30 en xStation5) dibuja un patrón de doble...
Resumen: Los índices PMI de la UE y EEUU, puntos clave en el calendario Los traders de CAD se centran en el informe de inflación...
El real brasileño se ha recuperadodespués de las elecciones. La moneda brasileña todavía tiene mucho margen alcista. Cerrar...
Summary: ECB release minutes from October meeting “Incoming data still consistent with broad-based growth expansion” Single...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Hoy...
GRIFOLS El pasado 29 de octubre, Grifols se disparó en bolsa tras la presentación de una terapia contra el Alzheimer, primer tratamiento...
Resumen: La Ministra de Hacienda Pública Mª Jesús Montero, enarbolando su escudo anti-evasión fiscal y blanqueo de capitales...
Resumen: GBPUSD sube más de 100 pips tras los avances del BREXIT Se profundiza en un mejor acuerdo de comercio entre...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos abren a la baja mientras los inversores asimilan el rechazo del presupuesto de Italia ¿Fue...
Resumen: El BCE dará a conocer los detales de su última reunión. A lo largo del día varios de los principales...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor