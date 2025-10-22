Leer más

Análisis de mercado

Tesla cae un 1,30% pese a ingresos trimestrales récord 🔍

22 de octubre de 2025

Tesla reportó ingresos trimestrales récord y un flujo de caja libre significativamente más alto, impulsado por el mayor volumen de entregas de vehículos en su historia y un despliegue récord de soluciones de almacenamiento energético. Los márgenes del...

Leer más

Estas acciones asustaron a los inversores antes de Halloween — Las grandes perdedoras del mercado en 2025

22 de octubre de 2025

Mientras algunos gigantes como Rheinmetall y Nvidia continúan captando la atención de los inversores, otras compañías están atravesando una verdadera pesadilla en los mercados. Hemos analizado qué acciones se han convertido en decepciones financieras a lo largo...

Leer más

Texas Instruments se desploma tras resultados: ¿Qué salió mal?

22 de octubre de 2025

Texas Instruments es un ícono en el sector de semiconductores analógicos. Diseña y fabrica sistemas de energía, señal y microcontroladores que se utilizan en automoción, industria, electrónica de consumo y equipos médicos. La compañía...

Leer más

19 de noviembre de 2018
16 de noviembre de 2018
15 de noviembre de 2018
14 de noviembre de 2018

Calendario económico

Sentimiento de mercado

Vea qué porcentaje de traders tiene posiciones de compra (alcistas) ) o de venta (bajistas) en XTB

Mayores movimientos

Variación diaria de instrumentos financieros cotizados en XTB

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.