Análisis de mercado

El precio del oro cae antes de la reunión de la Fed

27 de octubre de 2025

El precio del oro corrige un 1,2% en estos momentos. Tras dibujar la semana pasada su primera caída desde la segunda semana de agosto, el metal precioso arranca la semana con nuevas caídas. Si esta semana el activo también termina a la baja, sería la primera vez desde junio...

Modo “Mad Max”: ¿Está Tesla en problemas?

24 de octubre de 2025

Tesla sigue experimentando con el software de sus vehículos, y la última actualización ha llamado la atención de la NHTSA, la agencia federal estadounidense encargada de la seguridad vial. La reacción en el mercado bursátil ha sido tibia: las acciones de Tesla...

Resultados de IBM: Crecimiento lento y guía débil

23 de octubre de 2025

IBM presentó ayer sus resultados, que a primera vista parecían sólidos. Los ingresos y el beneficio por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre creció significativamente en términos interanuales. A pesar de ello, la reacción...

27 de noviembre de 2018
26 de noviembre de 2018
23 de noviembre de 2018

