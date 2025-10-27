Los principales índices se giran a la baja
Las principales plazas s como el S&P500 (US500) y el DAX alemán (DE30) cotizan con pérdidas a lo largo de lo que llevamos...
El precio del oro corrige un 1,2% en estos momentos. Tras dibujar la semana pasada su primera caída desde la segunda semana de agosto, el metal precioso arranca la semana con nuevas caídas. Si esta semana el activo también termina a la baja, sería la primera vez desde junio...
Leer más
Tesla sigue experimentando con el software de sus vehículos, y la última actualización ha llamado la atención de la NHTSA, la agencia federal estadounidense encargada de la seguridad vial. La reacción en el mercado bursátil ha sido tibia: las acciones de Tesla...
Leer más
IBM presentó ayer sus resultados, que a primera vista parecían sólidos. Los ingresos y el beneficio por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre creció significativamente en términos interanuales. A pesar de ello, la reacción...
Leer más
Las principales plazas s como el S&P500 (US500) y el DAX alemán (DE30) cotizan con pérdidas a lo largo de lo que llevamos...
ArcelorMittal El grupo siderúrgico más grande del mundo, ArcelorMittal, afronta una semana clave en relación a la incertidumbre...
Summary: A number of BTC transactions keeps growing despite a heavy sell-off in the price Sweden hopes to lure crypto miners based in...
Resumen: Votación final del Brexit en el Parlamento del Reino Unido programada para el 11 de diciembre El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: La confianza del consumidor CB tiene previsto descender moderadamente Los datos API preveen otro descenso en inventarios de petróleo Numerosos...
Resumen: Los índices de Estados Unidos abrirán con subidas US100 el mayor ganador y alrededor de un 1,5%. Precio por encima de...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCHF. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
Resumen: Crece el número de criptomineros deshaciendo posiciones debido al cada vez más bajo nivel de precios El Bitcoin...
Resumen: Crece el número de criptomineros deshaciendo posiciones debido al cada vez más bajo nivel de precios El Bitcoin...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Predominan...
REPSOL La petrolera española se encuentra ante la incertidumbre de la volatilidad de su materia prima, el crudo, al desplomarse el petróleo,...
Resumen: Las acciones europeas suben gracias al progreso del Brexit y aligeran la postura de Italia en el presupuesto El DAX (DE30 en...
Los mercados ya están al complet después del fin de semana largo en EEUU, y esperan mensajes clave de líderes globales que van a reunirse...
Resumen: La comisión Europea llama a la iniciativa blockchain a las principales entidades bancarias El Bitcoin (BITCOIN en xStation5)...
Banco Sabadell El banco catalán aflora el interés de los Private Equity y Hedge Fund para posicionarse bajista en el valor,...
¿Qué está pasando en el mercado? Mercados en Europa cotizan levemente en positivo tras los avances en el borrador que...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor