OPORTUNIDAD: Los precios del petróleo se desploman! ¿Qué puede ocurrir?
Los precios del petróleo caen después de que las preocupaciones de Irán se vuelvan exageradas. El inversor deshace sus posiciones...
El precio del oro corrige un 1,2% en estos momentos. Tras dibujar la semana pasada su primera caída desde la segunda semana de agosto, el metal precioso arranca la semana con nuevas caídas. Si esta semana el activo también termina a la baja, sería la primera vez desde junio...
Leer más
Tesla sigue experimentando con el software de sus vehículos, y la última actualización ha llamado la atención de la NHTSA, la agencia federal estadounidense encargada de la seguridad vial. La reacción en el mercado bursátil ha sido tibia: las acciones de Tesla...
Leer más
IBM presentó ayer sus resultados, que a primera vista parecían sólidos. Los ingresos y el beneficio por acción superaron las expectativas del mercado, y el flujo de caja libre creció significativamente en términos interanuales. A pesar de ello, la reacción...
Leer más
Los precios del petróleo caen después de que las preocupaciones de Irán se vuelvan exageradas. El inversor deshace sus posiciones...
Resumen: El Bitcoin sufre pérdidas considerables, acercándose peligrosamente a sus niveles más bajos en más de un años El...
Summary: Los flojos datos provenientes desde China podrían adelantar un enfriamiento de su economía. Apreciamos un sentimiento mixto...
Resumen: El PIB de Alemania disminuyó en el tercer trimestre por primera vez desde principios de 2015 Las acciones growth...
Merlin Properties : La Socimi vive un nuevo escenario ante la incertidumbre instarurada en el sector y en el mercado Merlin properties elevó...
Resumen: Las ventas minoristas de de UK y EEUU dominarán la jornada del jueves Se espera que el DoE informe de un incremento...
Resumen: La inflación de octubre coincide con los pronósticos Lecturas básicas y ganancias semanales faltan pronósticos El...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: La startup británica Revolut, conocida por ofrecer la posibilidad de realizar pagos tanto en divisa como en criptodivisa, sobrepasa...
OHL, acapara toda la atención de la sesión de hoy, de nuevo la constructora afrenta un nuevo escenario tras alcanzar un nuevo record histórico,...
Resumen: Alemania podria recomendar no aplicar recortes a las pensiones griegas. El DAX (DE30 en xStation5) no consigue romper hacia arriba. Merck...
Resumen: Se espera que el crecimiento de precio en UK suba moderadamente El IPC de inflación de EEUU se ha visto acelerando hasta...
Los precios de las materias primas son los principales catalizadores del mercado este martes, con el cobre rebotando más del 1%, mientras que...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? El...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: La fecha límite para la nueva propuesta del presupuesto de Italia termina hoy. El DAX (DE30 en xStation5) intenta escalar...
Resumen: El informe del mercado laboral de UK muestra otra sólida ola de cifras de crecimiento Se cree que la economía Japonesa...
Resumen: La volatilidad en el mercado de criptomonedas cae significativamente Baja volatilidad, ¿Favorable o perjudicial? El...
Resumen: Índices de Estados Unidos en rojo a la espera de la apertura de Wall St. US500 pierde las ganancias de las elecciones...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Presión...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor