Acción de la semana – NXP Semiconductors NV (30.10.2025)

30 de octubre de 2025

La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y un número creciente de automóviles, fábricas y dispositivos cotidianos se están volviendo inteligentes. En el centro de esta transformación global se encuentra NXP Semiconductors, una empresa neerlandesa cuyos circuitos...

Amazon: Vista previa de resultados – toda la atención en AWS y la estrategia de IA 🔎

30 de octubre de 2025

Amazon presentará hoy sus resultados del 3T 2025 tras el cierre de Wall Street: AWS y la estrategia de IA, en el centro del escenario 🔎 Amazon (AMZN.US) publicará sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 este jueves, tras el cierre del mercado estadounidense. Los inversores...

Vista previa de resultados de Apple: ¿Arruinará Asia los beneficios? 🍏📉

30 de octubre de 2025

Apple presentará sus resultados tras el cierre de la sesión de este jueves en Estados Unidos. Como uno de los líderes indiscutibles del sector, Apple sigue siendo un símbolo aparentemente inmortal de lo que debe ser una empresa tecnológica. Sin embargo, desde hace varios...

