3 markets to watch ahead of the G20 summit
La cumbre del G20 podría ser el evento más importante en lo que resta del año. Se espera que termine con una reunión de Trump-Xi...
La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y un número creciente de automóviles, fábricas y dispositivos cotidianos se están volviendo inteligentes. En el centro de esta transformación global se encuentra NXP Semiconductors, una empresa neerlandesa cuyos circuitos...
Amazon presentará hoy sus resultados del 3T 2025 tras el cierre de Wall Street: AWS y la estrategia de IA, en el centro del escenario 🔎 Amazon (AMZN.US) publicará sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 este jueves, tras el cierre del mercado estadounidense. Los inversores...
Apple presentará sus resultados tras el cierre de la sesión de este jueves en Estados Unidos. Como uno de los líderes indiscutibles del sector, Apple sigue siendo un símbolo aparentemente inmortal de lo que debe ser una empresa tecnológica. Sin embargo, desde hace varios...
HORARIO GMT-4CALENDARIOESPERADO10:00IPC Alemania Nov Anual2.4%10:30Nuevas peticiones de subsidio por desempleo221K10:30PCE Deflactor2.1%11:00Soportes...
INDITEX Inditex acumula una subida en una semana y media de un 11% principalmente potenciado por un incremento de las ventas en un rally de...
Summary: Amazon introduces service to help customers with blockchain networks South Korea will conduct blockchain-based voting trial next...
Resumen: Se espera que la inflación de Alemania y los EEUU sea unconductor para el EURUSD Las actas del FOMC podrían ofrecer...
Resumen: Jerome Powell sugiere implícitamente que la Fed podría estar cerca de la tasa neutral El Banco de Inglaterra presenta...
Resumen: El W20 rompe la SMA200 en el gráfico diario. La posible desaceleración de las alzas en las tasas...
Resumen: Verde para los índices de Estados Unidos PIB de Estados Unidos en línea con las previsiones del 3,5%. El presidente de...
En el resumen de materias primasde esta semana, presentamos 3 activos que parecen interesantes y/o han tenido algunos movimientos de precios importantes:...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
RED ELECTRICA La compañía eléctrica se encuentra ante la dura decisión del CNMC (Comisión Nacional Mercado...
Resumen: Una de las entidades bancarias principales de Nigeria amenaza con cerrar un elevado número de cuentas ligadas a criptomonedas China...
Resumen: Las naciones europeas clave se muestran reacias a endurecer las sanciones contra Rusia El DAX (DE30 en xStation5) puede cerrar...
Resumen: El BOE publicará resultados de test de estrés del Brexit por la tarde La revisión del PIB de EEUU podría...
Resumen: El cruce USDTRY continúa moviéndose a la baja. La calma que rodea a la economía turca podría...
Resumen: Los índices de Estados Unidos en rojo por la guerra comercial de nuevo Apple cae mientras Trump amenaza con una tarifa...
Las principales plazas s como el S&P500 (US500) y el DAX alemán (DE30) cotizan con pérdidas a lo largo de lo que llevamos...
ArcelorMittal El grupo siderúrgico más grande del mundo, ArcelorMittal, afronta una semana clave en relación a la incertidumbre...
Summary: A number of BTC transactions keeps growing despite a heavy sell-off in the price Sweden hopes to lure crypto miners based in...
Resumen: Votación final del Brexit en el Parlamento del Reino Unido programada para el 11 de diciembre El DAX (DE30 en xStation5)...
