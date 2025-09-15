El par GBP/USD avanza tras los datos del mercado laboral del Reino Unido
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
La libra esterlina se fortaleció tras unos datos macroeconómicos del Reino Unido más fuertes de lo esperado. El par GBP/USD avanza...
El sentimiento en el mercado de criptomonedas sigue siendo débil. Bitcoin está probando una vez más el área de los 95.000 dólares,...
Los mercados bursátiles en Europa han tenido un comienzo de semana sólido. No solo los principales índices del continente cotizan...
A pesar del sentimiento positivo en los mercados globales y una fuerte sesión bursátil en Europa, las criptomonedas siguen luchando por mantener...
El tipo de cambio en Chile cerró al alza este lunes, alcanzando los 948 pesos por dólar, lo que representa un incremento de 10 pesos respecto...
El yen japonés inicia la nueva semana de operaciones con una fuerte alza. La razón detrás de la euforia del yen hoy es el dato de...
El peso mexicano cotiza estable frente al dólar en la jornada de hoy, tomándose una pausa en su tendencia alcista. Durante la sesión,...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los futuros estadounidenses apuntan a una apertura mixta. El DAX...
Las acciones de defensa en Europa están liderando las alzas del día, con Rheinmetall (RHM.DE) a la cabeza, avanzando un 8 % y convirtiéndose...
Los futuros basados en el gas natural están cayendo casi un 2,5% hoy después de que los nuevos pronósticos meteorológicos...
La caótica política comercial de la nueva administración de Trump, las especulaciones en torno a los aranceles estadounidenses como...
Desde principios de año, el yen japonés se ha apreciado un 3,5% frente al dólar estadounidense. La debilidad del dólar tras...
Desde la perspectiva de las empresas estadounidenses, ya estamos a mitad de la temporada de resultados. Hasta ahora, el panorama general de esta temporada...
Los mercados europeos muestran un sentimiento alcista, con una mayoría de índices cotizando en territorio positivo. El austríaco lidera...
La volatilidad del mercado puede verse impulsada por los intercambios diplomáticos entre la UE y Trump en relación con Ucrania, así...
El mercado de valores de Estados Unidos permanecerá cerrado hoy debido por día festivo (Día de los Presidentes). El viernes, el...
Los índices europeos están terminando la sesión en su mayoría a la baja. El DAX cae un 0,4%, el FTSE 100 pierde más...
