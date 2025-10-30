Informe Diario de Mercado
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Hoy...
La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y un número creciente de automóviles, fábricas y dispositivos cotidianos se están volviendo inteligentes. En el centro de esta transformación global se encuentra NXP Semiconductors, una empresa neerlandesa cuyos circuitos...
Amazon presentará hoy sus resultados del 3T 2025 tras el cierre de Wall Street: AWS y la estrategia de IA, en el centro del escenario 🔎 Amazon (AMZN.US) publicará sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025 este jueves, tras el cierre del mercado estadounidense. Los inversores...
Apple presentará sus resultados tras el cierre de la sesión de este jueves en Estados Unidos. Como uno de los líderes indiscutibles del sector, Apple sigue siendo un símbolo aparentemente inmortal de lo que debe ser una empresa tecnológica. Sin embargo, desde hace varios...
GRIFOLS El pasado 29 de octubre, Grifols se disparó en bolsa tras la presentación de una terapia contra el Alzheimer, primer tratamiento...
Resumen: La Ministra de Hacienda Pública Mª Jesús Montero, enarbolando su escudo anti-evasión fiscal y blanqueo de capitales...
Resumen: GBPUSD sube más de 100 pips tras los avances del BREXIT Se profundiza en un mejor acuerdo de comercio entre...
Resumen: Los mercados de renta variable europeos abren a la baja mientras los inversores asimilan el rechazo del presupuesto de Italia ¿Fue...
Resumen: El BCE dará a conocer los detales de su última reunión. A lo largo del día varios de los principales...
Resumen El zloty se mantiene estable ante la agitación en el sector bancario. Comentarios de la Reserva Federal debilitan...
El mercado de criptomonedas se recupera tras notables caídas en las últimas sesiones. Los mayores damnificados de ayer, hoy lideran en nivel...
Resumen: Los índices de EE. UU. cotizan al alza frente a Wall St. Mercados que buscan recuperar pérdidas antes del día festivo...
AMREST AmRest, el holding dueño de toda una red de franquicias de restauración (KFC, Starbucks, Burger King, La Tagliatella o Pizza Hut),...
Resumen: Las acciones europeas abren al alza, FTSE MIB aumenta con comentarios optimistas del gobierno Los rendimientos de los bonos...
Resumen: Las órdenes de bienes duraderos en la agenda a primera hora de la tarde Las ventas de viviendas exstentes ofrecerán datos...
Resumen El euro repliega ante un aumento de la prima de riesgo. El cruce EURNZD se negocia alrededor de su soporte crucial. Riesgo...
El precio del Bitcoin se desploma... ¿Cuál es la causa? 2019 se avecina desesperanzador para los inversores de criptomonedas....
Apertura: SP 500 : -1.7% Dow Jones: -2% Nasdaq: -2% Resumen: US100 liderando las caídas y cae por debajo...
El Bitcoin acumula pérdidas del 30%, el Ethereum del 40% y el BitcoinCash dos terceras partes de su máximo más reciente. Tras...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
ENCE La empresa española dedicada a la producción de energías renovables y celulosa acapara la atención en estos...
Resumen: Esta tarde se publicarán nuevos datos del mercado inmobiliario estadounidense. Las reservas semanales de petróleo crudo...
Resumen: Los mercados de renta variable en Europa comienzan el día muy por debajo del cierre del lunes El DAX (DE30) rompe por...
