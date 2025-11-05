Informe Diario de Mercado
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
Los mercados bursátiles de EE. UU. abrieron con ligeras subidas, aunque el sentimiento mejora visiblemente al observar los contratos de futuros. El S&P 500 experimentó una corrección del 3 % desde su máximo del 30 de octubre hasta su punto más bajo durante la sesión...
Arista Networks publicará sus resultados del tercer trimestre de 2025 tras la sesión de hoy, y las expectativas son altas. La fuerte demanda de soluciones de red para infraestructura de inteligencia artificial (IA) y centros de datos hiperescalables impulsa el dinámico crecimiento...
Advanced Micro Devices (AMD) presenta hoy su informe trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2025, el cual será publicado tras el cierre del mercado. El reporte ofrecerá a los inversores una visión clave sobre el desarrollo de la empresa, con un enfoque particular en el...
Summary: Huawei Cloud launches its blockchain-based service for users around the world G20 countries sign a declaration to regulate cryptocurrencies Bitcoin...
Resumen: Los EE.UU. y China acuerdan posponer la imposición de aranceles más altos al menos durante un tiempo. Rusia y la OPEP sugirieren que...
Resumen: Las acciones europeas se recuperan tras la tregua comercial entre Estados Unidos y China. El DAX (DE30 en xStation5) abre con...
Resumen: La reunión de la OPEC y el informe de NFP (nóminas no-agricolas) en el punto de mira esta semana Hoy se publica...
Thomson Reuters IFR emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente larga...
Summary: UAE Govt. to strengthen its position in blockchain and artificial intelligence Oil giants’ blockchain trading platform already launched Major...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Las...
GAS NATURAL Gas Natural tras alcanzar los máximos anuales en octubre, el valor ha entrado en un canal bajista de corto plazo tras el...
Resumen: Las acciones europeas tienen un rendimiento inferior al comienzo de la sesión de negociación final de la semana El...
Resumen: DAX (DE30) El índice alemán sufre tras las palabras de Donald Trump, que amenazó con imponer nuevas tarifas a automóviles....
Resumen: El IPC de inflacción se espera que se reduzca en noviembre Los economistas apuntan a un crecimiento más débil...
Resumen: El real brasileño ha caído mucho debido a los precios de las materias primas y al movimiento inesperado del presidente...
A esta hora el USDCLP cotiza en las inmediaciones de los 669.5 Pesos por Dólar. Los comentarios que hacía ayer el Presidente...
La cumbre del G20 podría ser el evento más importante en lo que resta del año. Se espera que termine con una reunión de Trump-Xi...
HORARIO GMT-4CALENDARIOESPERADO10:00IPC Alemania Nov Anual2.4%10:30Nuevas peticiones de subsidio por desempleo221K10:30PCE Deflactor2.1%11:00Soportes...
INDITEX Inditex acumula una subida en una semana y media de un 11% principalmente potenciado por un incremento de las ventas en un rally de...
Summary: Amazon introduces service to help customers with blockchain networks South Korea will conduct blockchain-based voting trial next...
Resumen: Se espera que la inflación de Alemania y los EEUU sea unconductor para el EURUSD Las actas del FOMC podrían ofrecer...
