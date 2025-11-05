Apertura Europea : Rally de acciones, el USD a la baja tras el discurso de Powell
Resumen: Jerome Powell sugiere implícitamente que la Fed podría estar cerca de la tasa neutral El Banco de Inglaterra presenta...
Los mercados bursátiles de EE. UU. abrieron con ligeras subidas, aunque el sentimiento mejora visiblemente al observar los contratos de futuros. El S&P 500 experimentó una corrección del 3 % desde su máximo del 30 de octubre hasta su punto más bajo durante la sesión...
Arista Networks publicará sus resultados del tercer trimestre de 2025 tras la sesión de hoy, y las expectativas son altas. La fuerte demanda de soluciones de red para infraestructura de inteligencia artificial (IA) y centros de datos hiperescalables impulsa el dinámico crecimiento...
Advanced Micro Devices (AMD) presenta hoy su informe trimestral correspondiente al tercer trimestre de 2025, el cual será publicado tras el cierre del mercado. El reporte ofrecerá a los inversores una visión clave sobre el desarrollo de la empresa, con un enfoque particular en el...
Resumen: El W20 rompe la SMA200 en el gráfico diario. La posible desaceleración de las alzas en las tasas...
Resumen: Verde para los índices de Estados Unidos PIB de Estados Unidos en línea con las previsiones del 3,5%. El presidente de...
En el resumen de materias primasde esta semana, presentamos 3 activos que parecen interesantes y/o han tenido algunos movimientos de precios importantes:...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
RED ELECTRICA La compañía eléctrica se encuentra ante la dura decisión del CNMC (Comisión Nacional Mercado...
Resumen: Una de las entidades bancarias principales de Nigeria amenaza con cerrar un elevado número de cuentas ligadas a criptomonedas China...
Resumen: Las naciones europeas clave se muestran reacias a endurecer las sanciones contra Rusia El DAX (DE30 en xStation5) puede cerrar...
Resumen: El BOE publicará resultados de test de estrés del Brexit por la tarde La revisión del PIB de EEUU podría...
Resumen: El cruce USDTRY continúa moviéndose a la baja. La calma que rodea a la economía turca podría...
Resumen: Los índices de Estados Unidos en rojo por la guerra comercial de nuevo Apple cae mientras Trump amenaza con una tarifa...
Las principales plazas s como el S&P500 (US500) y el DAX alemán (DE30) cotizan con pérdidas a lo largo de lo que llevamos...
ArcelorMittal El grupo siderúrgico más grande del mundo, ArcelorMittal, afronta una semana clave en relación a la incertidumbre...
Summary: A number of BTC transactions keeps growing despite a heavy sell-off in the price Sweden hopes to lure crypto miners based in...
Resumen: Votación final del Brexit en el Parlamento del Reino Unido programada para el 11 de diciembre El DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: La confianza del consumidor CB tiene previsto descender moderadamente Los datos API preveen otro descenso en inventarios de petróleo Numerosos...
Resumen: Los índices de Estados Unidos abrirán con subidas US100 el mayor ganador y alrededor de un 1,5%. Precio por encima de...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCHF. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes niveles: Entry...
Citi ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDCAD. El banco recomienda tomar posiciones largas en los siguientes niveles: Entry...
