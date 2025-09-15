⚡El Oro cae un 1.5%
El Oro está experimentando una caída del 1,5% hoy, impulsada por la presión de toma de ganancias y una disminución en...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El mercado estadounidense ha acostumbrado a los inversores en los últimos trimestres no solo a un crecimiento dinámico, sino también...
Los futuros de gas natural están subiendo casi un 3% hoy, ya que los pronósticos meteorológicos sugieren que la próxima semana...
Los futuros de trigo (WHEAT) en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) suben casi un 3,5 % hoy hasta la zona de resistencia de $600, que es la cifra más...
El peso mexicano se aprecia un 0.4% frente al dólar, manteniendo su tendencia positiva en la semana. Durante la sesión, el tipo de cambio...
Wall Street experimenta ligeras ganancias en la apertura de la sesión estadounidense; el dólar estadounidense continúa debilitándose. Las...
Producción industrial de EE. UU. intermensual (enero): 0,5 % (pronóstico 0,3 %, anterior 0,9 %, revisado 1 %) Producción manufacturera...
Estados Unidos - Datos de ventas minoristas de enero: Ventas minoristas: real -0,9 % intermensual; pronóstico -0,2 % intermensual; anterior...
El peso chileno inició la jornada con una leve apreciación del 0,18%, situándose en 942 pesos por dólar. Este movimiento se...
Las bolsas europeas pierden parte de sus ganancias del fin de semana El sector de la automoción y la moda son los que mejor se comportaron...
Zona euro - datos del PIB: PIB (cuarto trimestre): real 0,1 % intertrimestral; pronóstico 0,0 % intertrimestral; anterior 0,4 %...
El índice Hang Seng de Hong Kong continúa su reciente alza, con un alza del 4% y acercándose a máximos históricos en...
Los mercados reaccionaron positivamente a la postergación de los infames “aranceles a todo” del presidente Donald Trump, que, a principios...
Los mercados de Asia y el Pacífico en general acogieron con agrado el retraso en la guerra comercial de Trump. El índice Hang Seng lidera...
Los índices de EE. UU. cerraron la sesión al alza. El Nasdaq subió un 0,77%, el S&P 500 un 0,42%, el Dow Jones Industrial...
A pesar de las importantes ganancias que vemos al final de la sesión del jueves en los mercados bursátiles, el sector de las criptomonedas...
El dólar canadiense (CAD) se está fortaleciendo considerablemente frente al dólar estadounidense (USD) luego de un reciente informe...
