Calendario económico: Las ventas minoristas dominan el día
Resumen: Las ventas minoristas de de UK y EEUU dominarán la jornada del jueves Se espera que el DoE informe de un incremento...
Las acciones de Infineon Technologies, uno de líderes en el mercado de semiconductores en Alemania, cotizan en positivo tras la presentación de su último informe de resultados. La compañía, que cuenta con una cartera de productos altamente diversificada que le...
Señales en el cielo y sobre el terreno En los últimos meses, se ha producido un aumento sin precedentes en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, particularmente entre sus líderes —Nicolás Maduro y Donald Trump. Lo más preocupante es que este incremento...
Los mercados bursátiles de EE. UU. abrieron con ligeras subidas, aunque el sentimiento mejora visiblemente al observar los contratos de futuros. El S&P 500 experimentó una corrección del 3 % desde su máximo del 30 de octubre hasta su punto más bajo durante la sesión...
Resumen: La inflación de octubre coincide con los pronósticos Lecturas básicas y ganancias semanales faltan pronósticos El...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: La startup británica Revolut, conocida por ofrecer la posibilidad de realizar pagos tanto en divisa como en criptodivisa, sobrepasa...
OHL, acapara toda la atención de la sesión de hoy, de nuevo la constructora afrenta un nuevo escenario tras alcanzar un nuevo record histórico,...
Resumen: Alemania podria recomendar no aplicar recortes a las pensiones griegas. El DAX (DE30 en xStation5) no consigue romper hacia arriba. Merck...
Resumen: Se espera que el crecimiento de precio en UK suba moderadamente El IPC de inflación de EEUU se ha visto acelerando hasta...
Los precios de las materias primas son los principales catalizadores del mercado este martes, con el cobre rebotando más del 1%, mientras que...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? El...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: La fecha límite para la nueva propuesta del presupuesto de Italia termina hoy. El DAX (DE30 en xStation5) intenta escalar...
Resumen: El informe del mercado laboral de UK muestra otra sólida ola de cifras de crecimiento Se cree que la economía Japonesa...
Resumen: La volatilidad en el mercado de criptomonedas cae significativamente Baja volatilidad, ¿Favorable o perjudicial? El...
Resumen: Índices de Estados Unidos en rojo a la espera de la apertura de Wall St. US500 pierde las ganancias de las elecciones...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Presión...
¿Qué está pasando en el mercado? Tal como lo esperaba el mercado, ayer la reserva federal de EEUU mantiene...
Resumen: Texas toma medidas para combatir a compañías fraudulentas que ofrecen a sus clientes "un 200% de rentabilidad garantizada" Francia...
Resumen: Wall Street abrirá a la baja después del rally del miércoles US30 en posible resistencia después de 2000 puntos...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Fuertes...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
