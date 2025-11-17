Informe Diario de Mercado
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Las criptomonedas inician la semana con descensos, y durante la noche el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 93.500 dólares, borrando así su incremento acumulado en lo que va del año. La liquidación se revirtió parcialmente al mejorar el sentimiento en el...
Alphabet Inc., comúnmente conocida como Google, vuelve a estar en la mira de los reguladores europeos. La Comisión Europea anunció el jueves el inicio de una investigación contra Alphabet por presunta violación de la llamada “Ley de Mercados Digitales” (Digital...
CVS Health Corporation es una compañía que ha formado parte de la vida diaria de millones de estadounidenses durante años. Sus farmacias están presentes prácticamente en cada ciudad, mientras que sus servicios de seguros y atención médica le...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: El primer multiactivo cotizado en criptomonedas ya está disponible en el SIX (Bolsa de Valores de Suiza) LAs...
Resumen: Las acciones en Europa abren con ganancias decentes La UE trabaja sobre normas destinadas a limitar la inversión extranjera. El...
Las cifras macroeconómicas fueron secundarias la semana pasada a la política: caos del Brexit, presupuestos italianos, conversaciones de...
Red Eléctrica consigue aumentar notablemente sus subidas en Bolsa tras el pay-out. La Bolsa tanto a nivel nacional como internacional...
Resumen: El Banco de Canadá, el Banco de Reino Unido y la Autoridad Monetaria de Singapur perfilan la idea de un banco central regulador...
Resumen: AUDCAD no pudo romper por encima de la zona de resistencia a largo plazo. Las perspectivas sobre las futuras decisiones de política...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Se...
Resumen: Las acciones europeas suben más esta mañana desafiando los riesgos relacionados con una batalla comercial entre...
Resumen: Eurostat publicará datos finales de inflación de octubre Producción industrial de EEUU en el punto de mira...
Resumen: Los legisladores respaldan los cambios a la constitución con respecto a la expropiación de tierras sin compensación. Una...
Apertura: SP 500 : -0,73% Dow Jones: -0.80% Nasdaq: -0.85% Comentario: Ventas minoristas americanas +0.8%...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? La...
Los precios del petróleo caen después de que las preocupaciones de Irán se vuelvan exageradas. El inversor deshace sus posiciones...
Resumen: El Bitcoin sufre pérdidas considerables, acercándose peligrosamente a sus niveles más bajos en más de un años El...
Summary: Los flojos datos provenientes desde China podrían adelantar un enfriamiento de su economía. Apreciamos un sentimiento mixto...
Resumen: El PIB de Alemania disminuyó en el tercer trimestre por primera vez desde principios de 2015 Las acciones growth...
Merlin Properties : La Socimi vive un nuevo escenario ante la incertidumbre instarurada en el sector y en el mercado Merlin properties elevó...
Resumen: Las ventas minoristas de de UK y EEUU dominarán la jornada del jueves Se espera que el DoE informe de un incremento...
