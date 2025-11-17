Leer más

Análisis de mercado

Las posiciones en ETFs presionan el precio de Ethereum

17 de noviembre de 2025

Las criptomonedas inician la semana con descensos, y durante la noche el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 93.500 dólares, borrando así su incremento acumulado en lo que va del año. La liquidación se revirtió parcialmente al mejorar el sentimiento en el...

Los problemas de Google en Europa

13 de noviembre de 2025

Alphabet Inc., comúnmente conocida como Google, vuelve a estar en la mira de los reguladores europeos. La Comisión Europea anunció el jueves el inicio de una investigación contra Alphabet por presunta violación de la llamada “Ley de Mercados Digitales” (Digital...

CVS Health análisis: perspectivas, valoración y desempeño 2025

13 de noviembre de 2025

  CVS Health Corporation es una compañía que ha formado parte de la vida diaria de millones de estadounidenses durante años. Sus farmacias están presentes prácticamente en cada ciudad, mientras que sus servicios de seguros y atención médica le...

Sentimiento de mercado

Vea qué porcentaje de traders tiene posiciones de compra (alcistas) ) o de venta (bajistas) en XTB

Mayores movimientos

Variación diaria de instrumentos financieros cotizados en XTB

