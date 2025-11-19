Leer más

Análisis de mercado

¡Minutas del FED— muchos en contra de un recorte en diciembre!

19 de noviembre de 2025

Minutas del FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre. “La...

Constellation Energy y Three Mile Island — Pasado y Futuro Nuclear

19 de noviembre de 2025

Uno de los operadores de centrales nucleares en EE. UU., Constellation Energy, ha recibido aprobación y financiación por un monto de mil millones de dólares para reactivar una de las centrales nucleares cerradas. Tras conocerse la noticia, la valoración de la compañía...

Las posiciones en ETFs presionan el precio de Ethereum

17 de noviembre de 2025

Las criptomonedas inician la semana con descensos, y durante la noche el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 93.500 dólares, borrando así su incremento acumulado en lo que va del año. La liquidación se revirtió parcialmente al mejorar el sentimiento en el...

