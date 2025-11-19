Deutsche Post al alza a pesar de la falta de ganancias
Resumen: Los ministros de finanzas de la UE discutirán hoy el impuesto sobre la renta digital El DAX (DE30 en xStation5)...
Minutas del FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre. “La...
Uno de los operadores de centrales nucleares en EE. UU., Constellation Energy, ha recibido aprobación y financiación por un monto de mil millones de dólares para reactivar una de las centrales nucleares cerradas. Tras conocerse la noticia, la valoración de la compañía...
Las criptomonedas inician la semana con descensos, y durante la noche el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 93.500 dólares, borrando así su incremento acumulado en lo que va del año. La liquidación se revirtió parcialmente al mejorar el sentimiento en el...
Resumen: Datos semi-importantes de la UEM Se espera que el informe del mercado laboral de Nueva Zelanda muestre mejoría Los...
Resumen: US500 se recuperó la semana pasada pero no pudo recuperar la media de 200 sesiones Los 2766 puntos, ahora un nivel importante...
Resumen: Las criptomonedas principales frenan su rally alcista tras los resultados positivios de la sesión de ayer El CEO de BlackRock: BlackRock...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas GBPUSD. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Los ministros de finanzas de la UEM discutirán el presupuesto italiano hoy El DAX (DE30 en xStation5) aún negocia...
Esta semana los inversores obtendrán lecturas notables con el informe del PIB de UK siendo el principal de ellos. El dólar de EEUU también...
En el comercio reciente ha habido otra ventaja en los mercados mundiales de valores, después de que los comentarios de EE. UU y China...
Resumen: El informe laboral de EEUU podría dar una sorpresa en términos de ola de crecimiento PMI de construcción...
Resumen: El petróleo reacciona positivamente a los últimos datos de inventario. Inventario semanal de 3.2M en línea con...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas EURUSD. La agencia recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: Friedrich Merz podría suceder a Merkel como líder de CDU El DAX (DE30 en xStation5) se acerca al área de...
Resumen: El informe de inflación de la Eurozona atraerá la atención durante las horas operativas Europeas Informe ADP programado...
Resumen: Varios bancos japoneses probarán el sistema de pagos basado en blockchain Hay más de doscientas empresas relacionadas...
Las nuevas amenazas de parte del presidente de EEUU Donald Trump, diciendo que si en la reunión de noviembre con su par Chino Xi Jimping , pondría...
Thomson Reuters IFR ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. La agencia recomienda tomar posiciones largas en los siguientes...
Resumen: Se dice que los Países Bajos se convertirán en el eje principal del trading europeo después del Brexit El...
