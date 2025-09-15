Los precios del gas natural suben tras una reducción mayor de lo esperado en los inventarios de la EIA
Cambio en los inventarios de gas de EE. UU. según la EIA: Real: -100 mil millones de pies cúbicos. Se esperaban -92 mil millones de pies...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El Nasdaq 100 sube a pesar de la alta lectura del IPP Revisión de los resultados trimestrales de empresas como Cisco, Robinhood y Albemarle Los...
El real brasileño es la divisa con peor desempeño en la sesión, con una depreciación del 0,7% frente al dólar, cotizando...
Inflación general del IPP de EE. UU. (para enero): Real: 3,5 % esperado 3,3 % frente al 3,3 % anterior IPP básico de EE. UU....
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Impulso global en los mercados: Asia sube con fuerza, Europa avanza por expectativas de...
Las acciones de British American Tobacco (BATS.UK) están cayendo un 7,5% en la sesión de hoy, después de que las previsiones de la...
El peso mexicano inició la jornada a la baja, cediendo un 0.5% en el intradía, tras haber ganado terreno el día anterior debido a...
El peso chileno inició la jornada de este 13 de febrero de 2025 cotizando en 952 pesos por dólar, lo que representa una apreciación...
Como otras festividades, el día de San Valentín es un momento para hacer regalos a los seres queridos. Sin embargo, si hace tiempo que no...
El Dax 40 se impulsa un 1,3% motivado por el ascenso de las acciones automotrices alemanas. Ayer, el presidente de la Cámara de Representantes de...
Los futuros del barril de petróleo Brent (OIL) bajan medio punto, intentando estabilizarse tras la liquidación de ayer, impulsados por...
El ánimo de los mercados financieros es mixto al comienzo de la sesión bursátil de hoy. Los futuros de los índices de Wall...
Los futuros del índice chino Hang Seng bajan porque los inversores decidieron sacar provecho de las acciones de tecnología e inteligencia...
Suiza sigue una senda de desaceleración del crecimiento de los precios. En enero, la inflación al consumidor se situó en el 0,4% interanual,...
PIB preliminar del Reino Unido (intertrimestral) : 0,1% (Previsión del -0,1% y dato previo del 0,0%) PIB interanual del Reino Unido preliminar:...
Los sentimientos en la sesión asiática han sido muy buenos, con el Nikkei japonés y el Hang Seng chino subiendo un 1,5%, ya que Wall...
Los índices europeos cerraron la sesión de hoy al alza. El FTSE y el CAC 40 registraron ligeras subidas, mientras que el DAX de Alemania...
El tipo de cambio en Chile ha mostrado una tendencia bajista en los últimos días, en línea con la depreciación del dólar...
