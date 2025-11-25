OPORTUNIDAD: El rand se mueve hacia abajo ante las preocupaciones de apropiación de tierras.
Resumen: Los legisladores respaldan los cambios a la constitución con respecto a la expropiación de tierras sin compensación. Una...
Alibaba, al igual que Amazon, ha sido durante la mayor parte de su existencia un gigante del comercio electrónico. Sin embargo, en los últimos trimestres ambas compañías están siendo cada vez más asociadas por los inversores con IA y Cloud, aunque su actividad...
En el momento del pánico bursátil del mes de abril por el "Liberation Day", la caída del precio del Bitcoin desde su máximo hasta su mínimo fue del 30%. La situación actual tiene similitudes, con un Bitcoin que se enfrenta a una fuerte toma de beneficios...
Minutas del FED de la reunión del 28 de octubre Información Clave: “Muchos” miembros del comité consideran no recomendable un recorte de tasas en diciembre, mientras que solo “varios” miembros están abiertos a un recorte en diciembre. “La...
Apertura: SP 500 : -0,73% Dow Jones: -0.80% Nasdaq: -0.85% Comentario: Ventas minoristas americanas +0.8%...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? La...
Los precios del petróleo caen después de que las preocupaciones de Irán se vuelvan exageradas. El inversor deshace sus posiciones...
Resumen: El Bitcoin sufre pérdidas considerables, acercándose peligrosamente a sus niveles más bajos en más de un años El...
Summary: Los flojos datos provenientes desde China podrían adelantar un enfriamiento de su economía. Apreciamos un sentimiento mixto...
Resumen: El PIB de Alemania disminuyó en el tercer trimestre por primera vez desde principios de 2015 Las acciones growth...
Merlin Properties : La Socimi vive un nuevo escenario ante la incertidumbre instarurada en el sector y en el mercado Merlin properties elevó...
Resumen: Las ventas minoristas de de UK y EEUU dominarán la jornada del jueves Se espera que el DoE informe de un incremento...
Resumen: La inflación de octubre coincide con los pronósticos Lecturas básicas y ganancias semanales faltan pronósticos El...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? Los...
Resumen: La startup británica Revolut, conocida por ofrecer la posibilidad de realizar pagos tanto en divisa como en criptodivisa, sobrepasa...
OHL, acapara toda la atención de la sesión de hoy, de nuevo la constructora afrenta un nuevo escenario tras alcanzar un nuevo record histórico,...
Resumen: Alemania podria recomendar no aplicar recortes a las pensiones griegas. El DAX (DE30 en xStation5) no consigue romper hacia arriba. Merck...
Resumen: Se espera que el crecimiento de precio en UK suba moderadamente El IPC de inflación de EEUU se ha visto acelerando hasta...
Los precios de las materias primas son los principales catalizadores del mercado este martes, con el cobre rebotando más del 1%, mientras que...
MORNING MEETING Haga click sobre la imagen para ver el video ¿Qué está pasando en el mercado? El...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación sobre el par de divisas AUDJPY. El banco recomienda tomar posiciones cortas en los siguientes...
Resumen: La fecha límite para la nueva propuesta del presupuesto de Italia termina hoy. El DAX (DE30 en xStation5) intenta escalar...
Resumen: El informe del mercado laboral de UK muestra otra sólida ola de cifras de crecimiento Se cree que la economía Japonesa...
