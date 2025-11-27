Leer más

Análisis de mercado

Reino Unido: ¿giro fiscal en el panorama macro?

27 de noviembre de 2025

Los mercados del Reino Unido lo esperaban con ansias: ayer, la Canciller de Hacienda, Rachel Reeves, presentó su presupuesto para el próximo año. Este presupuesto, considerado un posible catalizador de fin de año, estuvo en el centro de la atención, con los inversionistas...

La plata avanza 📈 El metal sube cerca de 2,5% 💡

26 de noviembre de 2025

El mercado de plata se encuentra al borde de un problema estructural temporal, ya que las reservas chinas de metal han caído a su nivel más bajo en una década, mientras que las exportaciones de plata de China a Londres alcanzaron un récord de 660 toneladas en octubre, exacerbando...

¿Cómo terminará otro giro estratégico alemán?

26 de noviembre de 2025

La economía alemana se encuentra atrapada en una fase de desaceleración estructural, resultado de una combinación de problemas persistentes: altos costes energéticos, creciente gasto público y bajo crecimiento económico, factores que limitan la capacidad de maniobra...

