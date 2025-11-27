La plata avanza 📈 El metal sube cerca de 2,5% 💡

El mercado de plata se encuentra al borde de un problema estructural temporal, ya que las reservas chinas de metal han caído a su nivel más bajo en una década, mientras que las exportaciones de plata de China a Londres alcanzaron un récord de 660 toneladas en octubre, exacerbando...

