USDCAD - Recomendación de Credit Agricole (12.02.2025)
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCAD. Credit Agricole recomienda tomar una posición larga en el...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los parqués bursátiles europeos cotizan con un sentimiento mixto a la espera de los datos clave del IPC de Estados Unidos. Los mercados no...
Todas las miradas están centradas en los datos del IPC de EE. UU. y en el segundo día de comparecencia ante el Congreso del presidente de...
Las acciones de Hong Kong subieron más del 2% lideradas por un notable repunte tecnológico, con las acciones de Alibaba subiendo un 8,6%...
En la segunda parte de la sesión, el peso mexicano ganó terreno frente al dólar, logrando una apreciación del 0.2% frente a...
Los mercados estadounidenses mostraron un desempeño mixto mientras Powell testificaba, con el Dow Jones Industrial Average sin cambios, el...
Las acciones de Intel mostraron un impulso significativo tras los comentarios del vicepresidente JD Vance sobre la fabricación nacional de chips...
Las acciones del gigante tecnológico suben un 3% mientras aborda los desafíos del mercado chino y amplía su línea de productos. Colaboración...
Petróleo: El mercado cree que las sanciones al petróleo ruso están empezando a surtir efecto, lo que podría llevar a...
El mundo financiero está dirigiendo su atención al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mientras se prepara para presentar su...
Los índices estadounidenses muestran caídas modestas (US2000 -0,90%, US100 -0,46%) mientras que los mercados europeos publican resultados...
Coca-Cola (KO.US) reportó hoy sus resultados del 4T24. Uno de los mayores productores de refrescos rompió su racha negativa del trimestre...
Canadá - Permisos de construcción para diciembre: 11 % real frente al 1,4 % intermensual previsto; -5,9 % intermensual anterior; Fuente:...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados estadounidenses presentan caídas esta mañana, con el Nasdaq...
La tasa de inflación interanual en Brasil se desaceleró a 4.56 % en enero de 2025, desde el 4.83 % registrado en diciembre de 2024, en línea...
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la producción industrial en México cayó...
Donald Trump está añadiendo otro ladrillo a las crecientes barreras comerciales. El presidente de Estados Unidos impuso el lunes por la noche...
