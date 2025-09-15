El dólar en Chile sube levemente tras confirmación de aranceles por parte de Trump
El dólar abrió la jornada con leves alzas en Chile, impulsado por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reimponer...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las bolsas europeas en alza, el DAX vuelve a máximos históricos Los resultados de BP y Kering, en el punto de mira UniCredit no impresiona...
Las divisas de las antípodas están sujetas a una volatilidad ligeramente superior a la habitual hoy debido a una serie de actualizaciones...
Trump está impulsando aranceles al acero y al aluminio, y este ha sido un tema clave en el mercado durante los últimos dos días. Los...
El martes, en los mercados asiáticos, la mayoría de los índices bursátiles registraron descensos relativamente pequeños....
El peso mexicano opera sin cambios significativos frente al dólar en la segunda parte de la sesión, con el tipo de cambio fluctuando entre...
Los índices estadounidenses están abriendo la nueva semana con optimismo, principalmente impulsados por las empresas tecnológicas,...
Merck KGaA, la empresa alemana de tecnología y salud, se encuentra en negociaciones avanzadas para adquirir la firma estadounidense Springworks...
Salesforce anunció una inversión de $500 millones en Arabia Saudita para avanzar en sus iniciativas de inteligencia artificial. Como parte...
Las acciones tecnológicas vuelven a liderar las ganancias en la apertura de la sesión de contado en Wall Street en la nueva semana. Esta...
El oro continúa su fuerte repunte y alcanzó nuevos máximos históricos hoy, superando el nivel de 2.900 dólares la onza....
El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, a pesar del fortalecimiento global de la divisa estadounidense....
McDonald's (MCD.US) ha informado de unos resultados del cuarto trimestre más débiles de lo esperado. Tanto el crecimiento de los ingresos...
Las bolsas europeas están en alza, el W20 polaco lidera las ganancias (+0,93%), el DE40 alemán sube más del 0,5% Trump eleva...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los futuros de EE. UU. suben tras un cierre negativo el viernes, impulsados por la volatilidad...
El dólar en Chile inició la jornada con una leve caída, en un contexto donde las recientes medidas arancelarias de Estados Unidos...
