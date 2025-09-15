El dólar en Chile abre a la baja en un escenario de baja volatilidad
El dólar en Chile inició la jornada con una leve caída, en un contexto donde las recientes medidas arancelarias de Estados Unidos...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones de BP (BP.UK) suben un 7,5% después de que Bloomberg informara que Elliott Investment Management ha acumulado una participación...
¡Los resultados de las grandes tecnológicas ya han quedado atrás! Pero el ritmo sigue, ya que otras gigantes de Wall Street que...
El oro continúa su histórica recuperación y cotiza cerca de los 2.895 dólares la onza, ya que el anuncio del presidente Trump...
Los mercados esperan la presentación de las cuentas relativas al cuarto trimestre de 2024 de McDonald's y la posterior conferencia sobre los...
Los mercados asiáticos mostraron un desempeño mixto después de que Trump anunciara nuevos aranceles del 25% a todas las importaciones...
El dólar estadounidense ganó valor y los índices estadounidenses profundizaron sus caídas después de que Donald Trump...
Expectativas de inflación a 1 año del USD en Michigan Actual: 4,3 %. Previsión: 3,3 % | Anterior: n/a Expectativas...
US100 sube tras el NFP Pinterest y Elf Beauty en segundo plano Tesla con débiles ventas en China Los mercados de EE. UU. abren la sesión...
Beneficios promedio por hora en USD (interanual) Real: 4,1 %. Pronóstico: 3,8 % | Anterior: 3,9 % Beneficios promedio por hora...
Canadá - Datos de empleo de enero: Cambio de empleo: real 76.0K; pronóstico 25.5K; anterior 179,1K; Variación del pleno empleo:...
El peso mexicano extiende su depreciación este jueves, con una caída intradía del 0.4%, mientras el tipo de cambio oscila entre un...
El peso chileno inició la jornada con una apreciación del 0.4%, llevando el tipo de cambio a 957 pesos por dólar. Este movimiento...
Cambio de empleo: el consenso del mercado es +173K; el consenso de Bloomberg predice un aumento mayor a +215K (en comparación con +256K en diciembre). Revisiones...
