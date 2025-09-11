Sentimiento del consumidor en Alemania peor de lo esperado 📌
Sentimiento del consumidor alemán GfK: -23,6 (Pronóstico: -21,5, Anterior: -21,5): Los temores relacionados con el debilitamiento del mercado...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El dólar estadounidense continúa su repunte, con el par euro-dólar rompiendo por debajo de los mínimos de las últimas...
En las últimas dos semanas, el Bitcoin ha experimentado una notable corrección de más del 10%, mientras que Ethereum ha estado subiendo....
El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero y no presenta eventos importantes, salvo el informe de la EIA sobre los inventarios...
Las acciones tecnológicas en Asia avanzaron tras la sesión positiva de ayer en Wall Street, a la espera de los resultados de Nvidia. Los...
Europa: ventas por crisis política en Francia Los índices europeos cayeron hoy, afectados en parte por la crisis política en Francia....
Los futuros de cacao alcanzaron un máximo de dos meses, impulsados por preocupaciones de oferta ante condiciones secas y frías en África...
Hoy, Donald Trump comentó que los precios del petróleo caerán por debajo de los 60 dólares por barril “en algún...
Latam Airlines (LTM.US) se convirtió el 25 de agosto en la empresa de mayor capitalización de la Bolsa de Santiago, con una valoración...
El peso mexicano inició la jornada con movimientos acotados, en un contexto en el que los inversionistas procesan tanto la publicación de...
El dólar retoma impulso en Colombia y vuelve sobre los 4050 pesos El peso colombiano inicia la semana con pérdidas frente al dólar...
El sentimiento en Wall Street es mixto al inicio de la sesión del martes. El US2000 gana un 0,5%, mientras que el US100 sube ligeramente antes del...
US CB Consumer Confidence (agosto): 97,4 (pronóstico 96,5, previo 97,2) Índice de la Fed de Richmond (agosto): -7 frente a...
El primer ministro francés, François Bayrou, anunció que el 8 de septiembre someterá a su gobierno a un voto de confianza en...
Dólar en Chile cae en medio de tensiones en la Fed y fortaleza del cobre El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con una caída...
El Bitcoin (BTC) pierde terreno este lunes, retrocediendo hasta los 110,000 dólares, presionado por la toma de ganancias y por entradas mucho más...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 📊 Mercados con tono bajista: Europa abre en rojo 📉, mientras en EE.UU. destacan caídas...
Las acciones francesas están bajo una presión significativa debido a la creciente incertidumbre política, después de que el...
