El EURUSD baja antes del NFP✂️
Cambio de empleo: el consenso del mercado es +173K; el consenso de Bloomberg predice un aumento mayor a +215K (en comparación con +256K en diciembre). Revisiones...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Cambio de empleo: el consenso del mercado es +173K; el consenso de Bloomberg predice un aumento mayor a +215K (en comparación con +256K en diciembre). Revisiones...
El yen japonés se fortalece hasta 151,8 frente al dólar, marcando su cuarto beneficio semanal consecutivo, ya que los sólidos datos...
Los mercados europeos muestran una tendencia predominantemente positiva, con la mayoría de los índices en territorio verde. El índice...
Los mercados esperan los datos clave sobre el empleo en Estados Unidos y las cifras sobre la confianza del consumidor en Michigan, además de las...
La producción industrial alemana interanual (ajustada estacionalmente en diciembre) fue del -3,1% frente al -2,1% esperado y al -2,85% anterior. Hay...
Las acciones chinas extendieron sus avances a pesar de los aranceles estadounidenses, con el Shanghai Composite subiendo un 0,8% y el CSI 300 subiendo...
Los mercados estadounidenses mostraron un desempeño mixto, con el Nasdaq 1000 subiendo un 0,23% a 21.818,43 y el S&P 500 subiendo un 0,17%...
El sentimiento en Wall Street es mixto el jueves, con los principales índices cotizando casi sin cambios. El Nasdaq sube un 0,01%, el S&P 500...
Cambio de gas natural según la EIA (pies cúbicos) Actual -174 mil millones Pronóstico -171 mil millones Anterior -321 mil...
La LSE ha emitido una recomendación para el par de divisas USDCAD. La LSE recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Las acciones de Alphabet (GOOGL.US) cayeron más del 7% luego de su informe de beneficios del cuarto trimestre, y los inversores se centraron en...
El mercado anticipa que el Banco de México recorte su tasa de interés en 50 puntos básicos, llevándola de 10% a 9.50%, durante...
Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: 1.886.000 actuales; pronóstico 1.870K; anterior 1.850K; Solicitudes...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados en Wall Street iniciaron la jornada con un tono positivo, impulsados...
El peso chileno inicia la jornada con una depreciación frente al dólar, que avanza un 0,23% en la apertura, iniciando en los 970 CLP...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El Banco de Inglaterra (BoE) decidió recortar las tasas en 25 puntos básicos hasta el 4,5% en línea con las expectativas del mercado....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor