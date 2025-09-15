Informe JOLTS de EE.UU. más débil de lo esperado📊 US100 sube 0,15%
Ofertas de empleo JOLTS en EE.UU. (diciembre): 7,6M (estimado: 8M, anterior: 8,098M) Órdenes de fábrica en EE.UU. MoM (enero): -0,9%...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Según funcionarios de EE.UU., Trump firmará el martes una orden ejecutiva para restaurar la política de "máxima presión"...
Los índices bursátiles de EE.UU. comienzan la sesión en rojo, con el US500 bajando un 0,5%. La principal preocupación...
Las acciones de la compañía tecnológica y de defensa Palantir (PLTR.US) subieron más del 23% en el after-hours, tras reportar...
PayPal (PYPL.US) presentó sus resultados del cuarto trimestre de 2024, superando las expectativas en beneficio por acción (EPS) e ingresos,...
Las acciones europeas avanzan durante la sesión del martes. Infineon impulsa el sector tecnológico BNP Paribas reporta un aumento...
El gigante internacional de alimentos PepsiCo (PEP.US) acaba de presentar sus resultados del cuarto trimestre de 2024 a los inversionistas. La empresa...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados financieros están experimentando alta volatilidad debido a una combinación...
El peso mexicano registra una depreciación del 0.8% intradía, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo de 20.50 y un mínimo...
El dólar abrió la jornada sin grandes variaciones frente al peso chileno, en un contexto donde la menor incertidumbre respecto a los aranceles...
El CBOE VIX Volatility Index (VIX) ha experimentado una alta volatilidad en los últimos dos días, aunque ha devuelto la mayor parte de las...
Bitcoin cotiza a 98,800$, un 2.6% menos, mientras los mercados digieren las complejas implicaciones de la política comercial multifrontal de Trump....
Los mercados esperan los cruciales datos de ofertas de empleo y pedidos de fábrica de la JOLTS estadounidense en medio de las tensiones comerciales...
Los mercados globales cayeron después de que entraran en vigor los aranceles del 10% de Trump a las importaciones chinas, y China anunció...
Mercados en EE.UU. bajo presión: Los índices de Wall Street cerraron a la baja mientras los operadores digerían los nuevos anuncios...
Las monedas de los países afectados por los aranceles de Trump registran fuertes rebotes, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum,...
