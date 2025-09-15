APERTURA EN EE.UU.: Los mercados caen ante las tensiones arancelarias
Los mercados de EE.UU. y Europa sufren amplias caídas (-1,5% a -2,5%) debido a los nuevos aranceles de Trump a Canadá, México y...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Estados Unidos - Datos PMI de enero: S&P Global Manufacturing PMI: Actual: 51.2 Pronóstico: 50.1 Anterior: 49.4 03:00...
Donald Trump está declarando abiertamente una guerra comercial contra Canadá, México y China, imponiendo fuertes aranceles a todos...
El sentimiento del mercado de criptomonedas se ha deteriorado hoy debido a la fortaleza del dólar estadounidense y a la caída de los índices...
El tipo de cambio del USDCAD está cediendo parte de sus beneficios matinales y está probando la media móvil exponencial de 30 períodos...
El peso mexicano muestra una apreciación intradía del 0.7%, recuperando parte del terreno perdido después de registrar su mayor depreciación...
El inicio de la nueva semana trae otra dosis de agitación en los mercados. Durante el fin de semana, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció...
El Imacec de diciembre de 2024 registró un crecimiento del 6,6% interanual, el más alto desde enero de 2022, superando las expectativas del...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El IPC adelantado de la eurozona para enero es del 2,5% interanual (previsión del 2,4%. Dato previo del 2,4%), mientras que el IPC intermensual...
Los índices estadounidenses, como el S&P500 o el Nasdaq 100, arrancan la semana con debilidad. Gran parte del repunte de la semana pasada ya...
Los datos finales del PMI manufacturero europeo arrojarn resultados dispares, pero en el caso de la mayor economía de la eurozona, Alemania, los...
Los pares de divisas vinculados al dólar estadounidense abren con fuertes gaps debido a la imposición de aranceles comerciales a México,...
Se han publicado datos que muestran que tanto el índice PMI manufacturero suizo como el índice PMI manufacturero español han caído...
El riesgo de una guerra comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales, como Canadá, México y China, está ejerciendo...
Los índices estadounidenses abrieron la semana con una brecha bajista y parece que, si Trump no cancela los aranceles en el último minuto,...
Los contratos de índices estadounidenses caen en medio de los temores de una guerra comercial después de que Trump prometiera imponer aranceles...
