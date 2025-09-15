🔴 APERTURA DE MERCADO: ASIA
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Los principales índices de EE.UU. borraron parte de las ganancias del día después de que la Casa Blanca ajustara los detalles de su...
El tipo de cambio ha registrado movimientos correctivos a favor del peso chileno en la apertura de mercados, impulsado por sólidos datos de producción...
Está por comenzar un nuevo mes en los mercados financieros. Febrero promete ser tan interesante como enero, con temas clave que seguirán...
Durante la conferencia de prensa oficial de la Casa Blanca, la Secretaria Levitt confirmó que EE.UU. impondrá aranceles comerciales del 25%...
ANZ Research ha publicado una recomendación sobre el par de divisas USDJPY. Condiciones de la operación: Entrada: 154.65 Objetivo:...
Las acciones de Cipher Mining subieron con fuerza después de anunciar una inversión de $50 millones por parte de SoftBank, marcando una expansión...
Los mercados en EE.UU. iniciaron la sesión del viernes con un tono positivo. Una hora después de la apertura en Wall Street, el Nasdaq avanza...
Estados Unidos - Datos de inflación de diciembre: Índice de Precios PCE: Dato actual: 0,3% MoM Pronóstico: 0,3% MoM Dato...
Las acciones europeas suben durante la sesión del viernes El DAX alcanza un máximo histórico. Los índices bursátiles...
Chevron Corporation (CVX.US) y Exxon Mobil Corporation (XOM.US) publicaron hoy sus informes de beneficios del cuarto trimestre de 2024, que muestran la...
El oro alcanza máximos de 2.800 dólares la onza, lo que supone un aumento del 6,70% en lo que va de año. Este repunte está...
Hoy la inflación volverá a ser el centro de atención de los inversores. El informe más importante del día será...
Apple (APPL.US) publicó al cierre de la sesión americana sus resultados financieros del primer trimestre de 2024/25. La compañía...
Los índices de Asia-Pacífico cotizan en su mayoría con un sentimiento positivo. El FTSE China A50 sube un 1,50% mientras que el Nikkei...
En Wall Street, estamos viendo un regreso del optimismo generalizado, con los principales índices estadounidenses encaminándose hacia...
Las acciones de Sanofi subieron un 4% hoy a pesar de un BPA que no alcanzó los objetivos y unas ventas menores a las esperadas de su exitoso medicamento...
Apple publicará hoy sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2024/25 después del cierre del mercado. Echemos un vistazo...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor