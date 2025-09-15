Las reservas de gas natural cayeron un poco más de lo esperado
Cambio semanal del gas natural según la EIA: Valor: -321 bcf Previsiones: -313 bcf Anterior: -223 bcf El cambio en los inventarios...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los beneficios de todo el sector regresan a Wall Street Venta masiva de Cargo Therapeutics debido a la suspensión de la prueba de fase II El...
El peso mexicano opera de manera neutral frente al dólar en la jornada de hoy, con un rango de cotización entre 20.43 y 20.54. Este comportamiento...
El Banco Central Europeo (BCE) ha reducido sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas de los mercados. La...
El peso chileno inició la jornada en 990 pesos por dólar, reflejando una leve apreciación en un contexto donde los inversores evalúan...
Estados Unidos - Datos del PIB: Precios PCE básicos (T4): real 2,50 %; pronóstico 2,50 %; anterior 2,20 %; Índice de precios...
International Business Machines (IBM.US) ha demostrado un fuerte impulso en su proceso de transformación, en particular en los servicios de software...
El tipo de depósito se redujo al 2,75%, en línea con las expectativas. Anteriormente, el tipo de depósito estaba en el 3,00%. Comunicado: El...
El informe de Tesla para el cuarto trimestre de 2024 muestra que la compañía opera en un segmento con una competitividad creciente, no solo...
Aunque el gas natural no domina los titulares como en 2022, cuando los precios europeos superaron los 300 euros por megavatio-hora, los precios actuales...
Las bolsas europeas ganan durante la sesión del jueves DAX en máximos históricos antes de la decisión del BCE Resultados...
La empresa estadounidense de tecnología de defensa L3Harris (LHX.US) ha anunciado sus resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2024,...
Swatch Group (UHR.CH) cae casi un 3% en la sesión de hoy después de que uno de los mayores fabricantes de relojes del mundo anunciara...
Precio del Petróleo Los inventarios de petróleo de EE. UU. ahora están aumentando en línea con la estacionalidad, lo...
El Banco Central Europeo (BCE) se dispone a reducir su tipo de interés clave en 25 puntos básicos en la reunión de política...
