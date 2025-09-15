DE40: ASML impulsa las acciones tecnológicas; LVMH arruina la confianza en el mercado francés 💡
Las bolsas europeas suben durante la sesión del miércoles Los inversores se centran en los resultados trimestrales de las empresas ASML...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Mientras Tesla se prepara para informar sus resultados del cuarto trimestre después del cierre del mercado el miércoles 29 de enero de 2024,...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Audio Mercado del 29 de enero de 2025, destaca varios eventos clave en los mercados financieros....
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El Banco Central de Chile mantuvo sin cambios la tasa de interés, en línea con las expectativas del mercado. En su comunicado, la entidad...
El Riksbank baja la tasa de interés al 2,25% en medio de la débil actividad económica Hace apenas unos momentos, el Banco...
Las acciones de LMVH (MC.FR), el gigante de lujo francés, caen un 7% al comienzo de la sesión después de que los datos financieros...
El Producto Interior Bruto (PIB) de España del cuarto trimestre ha mostrado resultados robustos y superiores a las expectativas. En términos...
ASML Holding NV (AMSL.NL), el líder holandés en equipos de semiconductores, presentó sus resultados del cuarto trimestre de 2024 y...
Los acontecimientos más importantes de hoy serán las decisiones de los bancos centrales, en particular la primera decisión del la...
El evento más importante del día es, sin duda, la decisión de la Fed sobre los tipos de interés en Estados Unidos y la rueda...
Los índices bursátiles europeos cerraron en su mayoría al alza; el DAX subió casi un 0,8%, el FTSE casi un 0,4% y el CAC40...
Los futuros del Nasdaq 100 suben casi un 1,2%, ya que las acciones de las grandes tecnológicas recuperan las caídas tras la liquidación...
El peso mexicano registra una apreciación del 0.6% frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, reflejando un fortalecimiento moderado...
ASML Holding (ASML.NL) cae en la sesión de hoy, ampliando aún más las caídas de ayer. Un líder mundial en equipos de...
Los índices estadounidenses abren la sesión del martes a la baja; el US100 cae un 0,5%, el US500 retrocede un 0,2% El dólar estadounidense...
Confianza de los consumidores del CB de EE. UU. (enero): 104,1 (pronóstico: 105,85; anterior: 104,7) Índice de la Fed de Richmond (enero):...
