Optimismo en China
La sesión del viernes pasado terminó con un dólar más débil y una ligera toma de beneficios en Wall Street. El rendimiento...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
La sesión en Europa estuvo marcada por los compradores en la fase inicial, pero los vendedores tomaron el control. El DAX de Alemania y el FTSE...
Semler Scientific (SMLR.US), una empresa de tecnología sanitaria, ha anunciado planes para recaudar 75 millones de dólares a través...
El tipo de cambio USDCLP ha mostrado señales de fortalecimiento del peso chileno, apoyado por la reciente recuperación del precio del cobre....
Meta Platforms está aumentando drásticamente sus ambiciones en materia de inteligencia artificial y ha anunciado planes para gastar entre...
Las acciones de Intuitive Surgical (ISRG.US) están cayendo un 5% después de sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2024, a pesar...
El US500 sube un 0,08% hasta 6.152,9, mostrando resiliencia, mientras que el US2000 cae un -0,28% hasta 2.316,8, mientras que el VIX baja un -0,43%...
Sentimiento de la Universidad de Michigan (final): 71,1 (pronóstico 73,2, anterior 73,2) Condiciones de la Universidad de Michigan: 74 (Anterior...
Índice PMI compuesto S&P de EE. UU.: 52,4 (pronóstico: 55,6; anterior: 55,4) PMI de servicios del S&P de EE. UU.: 52,8 (pronóstico:...
Este viernes, el peso mexicano muestra una apreciación del 0.8%, con el tipo de cambio oscilando entre un máximo de 20.30 y un mínimo...
Las bolsas europeas cierran la semana con ligeros beneficios Los mejores PMI de Europa respaldan el tipo de cambio EURUSD HSBC eleva calificación...
LSEG ha emitido una recomendación para el par de divisas EURGBP. LSEG recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
El peso chileno continúa fortaleciéndose frente al dólar, impulsado por el alza en los precios del cobre y las renovadas expectativas...
Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) suben más del 10% tras la publicación de los resultados de un ensayo clínico de fase temprana...
El euro ha tenido una semana excelente. Si la cotización terminara en los niveles actuales, sería el mejor período de cinco días...
