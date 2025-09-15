El euro-dólar sube hoy un 0,75% 📈
El euro ha tenido una semana excelente. Si la cotización terminara en los niveles actuales, sería el mejor período de cinco días...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El fortalecimiento fundamental del euro hoy (el aumento de casi el 1% en las cotizaciones del par EUR/USD) se debe principalmente a 3 factores. En primer...
El PMI de Alemania en el mes de enero sorprende y se sitúa por encima de las expectativas del mercado. Tras cerrar el mes de diciembre con 51,2...
El Banco de Japón ha subido los tipos de interés, lo que estaba en línea con las expectativas del mercado y de los economistas. El...
El inicio de la sesión del viernes en los mercados financieros trae a los inversores avances en el yen japonés, debilidad general en el dólar...
El tema del día de la última sesión en los mercados asiáticos de esta semana es la decisión del Banco de Japón...
Tras una apertura mixta, los índices de Wall Street se movieron principalmente hacia territorio positivo (S&P 500: +0.2%, Dow Jones: +0.75%,...
Sean Duffy, nombrado por Trump como Secretario de Transporte de los Estados Unidos, ha confirmado que, por ahora, la administración Trump no cambiará...
Electronic Arts (EA.US) ha caído más de un 17% en las operaciones previas a la apertura del mercado tras la publicación de los resultados...
El sector mundial de empresas de semiconductores se encuentra bajo presión a la baja hoy debido al tono incierto de los comentarios de SK Hynix...
Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: real -1,017M; pronóstico -0,4M; anterior -1,962M; Importaciones...
Donald Trump está a punto de subir al escenario (mensualmente) en el Foro Económico Mundial en Davos. Su discurso especial será seguido...
Cambio semanal en el inventario de gas natural (EIA) en BCF: Actual: -223 Pronóstico: -248 Anterior: -258 La disminución de...
El Nasdaq lidera las caidas, mientras que el Dow Jones muestra fortaleza Recepción mixta de los informes de resultados de las principales aerolíneas Electronic...
Canadá - Datos de ventas minoristas de noviembre: Ventas minoristas: real 0,0 % intermensual; pronóstico 0,2 % intermensual; anterior...
Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes iniciales de subsidio de desempleo: reales 223 000; previstas 221 000; anteriores 217 000; Solicitudes...
Hoy, el peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense, cotizando en la zona entre los 20.53 y los 20.43. Esta estabilidad se...
