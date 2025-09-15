El Peso Mexicano Estable Ante Datos Mixtos de Inflación y Expectativas del Banxico
Hoy, el peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense, cotizando en la zona entre los 20.53 y los 20.43. Esta estabilidad se...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Hoy, el peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense, cotizando en la zona entre los 20.53 y los 20.43. Esta estabilidad se...
A pesar de las señales positivas de la nueva administración en Estados Unidos, estamos viendo caídas en BITCOIN, y en casi todo el...
Las cotizaciones del principal par de divisas se han movido en una tendencia bajista desde finales de septiembre del año pasado. Sin embargo, la...
El índice alemán Dax 40 continúa hoy su racha alcista, registrando fuertes subidas a pesar de la debilidad de algunas acciones del...
A pesar de las señales positivas de la nueva administración en Estados Unidos, estamos viendo caídas en el mercado de criptomonedas,...
El Banco de Noruega mantuvo estable los tipos de interés en 4,5% durante su reunión del 22 de enero, y la gobernadora Ida Wolden Bache sugirió...
El sentimiento del mercado de valores de hoy es moderadamente positivo, con índices mostrando apetito por mayores ganancias a pesar del sentimiento...
Tras la gran sesión de ayer en Wall Street, en la que el índice Nasdaq 100 subió casi un 1,4%, el Dow Jones un 0,3% y el S&P 500...
Los índices de EE.UU. cerraron la sesión de hoy con un sentimiento moderadamente positivo. Las alzas fueron impulsadas principalmente...
El Proyecto Stargate: una inversión revolucionaria del sector privado para desarrollar infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos La...
El oro ha subido hoy casi un 0,5% y ha superado importantes puntos de resistencia marcados por picos locales cerca de los 2.720 dólares la onza....
Dos días después de la investidura de Trump, parece que el mercado de valores finalmente tiene margen para recuperarse. Durante la apertura...
Las acciones de Teledyne Technologies (TDY.US), el proveedor estadounidense de electrónica avanzada, imágenes digitales, instrumentación...
GE Vernova (GEV.US) ha anunciado unos resultados del cuarto trimestre de 2024 peores de lo esperado. En consecuencia, en las primeras operaciones previas...
El peso mexicano registra hoy una ligera apreciación del 0.2% frente al dólar, en un contexto de volatilidad provocada por las recientes...
Los mercados europeos están experimentando una fuerte primera mitad de semana, ganando impulso a medida que disminuyen las preocupaciones de los...
IPP en Canadá (m/m): Valor: 0,2% Previsión: 0,6% Anterior: 0,6% La inflación de los productores aumentó un 0,2%...
Procter & Gamble (PG.US) superó las estimaciones de beneficios del segundo trimestre, impulsada por la creciente demanda de artículos...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor