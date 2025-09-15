Resumen de materias primas: petróleo, gas natural, oro y café
Petróleo: Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirarse del Acuerdo de París, con el objetivo de impulsar el sector...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las bolsas europeas, con un tono dispar a mitad de la sesión del martes Los mercados estarán muy atentos a los posibles anuncios de...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El USDCNH ha caído desde sus máximos globales después de que el presidente Donald Trump no mencionara a China al hablar de los próximos...
El índice del dólar estadounidense (USDIDX) se fortalece hoy y el par EURUSD cae, ya que Donald Trump impondrá aranceles del 25% a...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EURUSD. Credit Agricole recomienda tomar una posición larga en el...
El peso mexicano es una de las divisas más débiles hoy, y su caída está directamente relacionada con el riesgo de aranceles...
El mercado ha experimentado una alta volatilidad esta semana, impulsada por el panorama internacional y la reciente toma de posesión de Donald Trump....
El índice de sentimiento económico alemán (ZEW) decepciona y firma caídas más pronunciadas que las esperadas por el...
Las acciones de Moderna (MRNA.US), un actor importante en el mercado internacional de vacunas, han experimentado una importante subida del 4,5% después...
El calendario económico de hoy es relativamente ligero. Aparte de los datos de inflación de Canadá, no hay previstos informes importantes...
El primer día de la presidencia de Donald Trump no estuvo marcado únicamente por actos ceremoniales. Según The New York Times, el...
Informe de empleo en Reino Unido Ganancias promedio ex Bonus: real 5,6%. Pronóstico 5,5%. Dato previo de 5,2%. Índice de...
Los mercados financieros comienzan el martes con cierto nerviosismo ante la nueva era Trump 2.0 y las primeras decisiones tomadas en la Casa Blanca por...
Hoy en los EE. UU., Donald Trump fue investido como el 47.º presidente de los Estados Unidos. Hoy también es el Día de Martin Luther...
Resumen del discurso de Donald Trump: Política interna: Control Fronterizo: Trump anunció la introducción de un estado de...
Tras el juramento de Trump, la primera criptomoneda del mundo cayó por debajo de su media exponencial de cinco días, no muy lejos del nivel...
