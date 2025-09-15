📈El EURUSD sube un 1,5%
Justo antes de la investidura de Trump a las 15:00 GMT -3, surgieron informes que indicaban que las órdenes ejecutivas iniciales no implicarían...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Justo antes de la investidura de Trump a las 15:00 GMT -3, surgieron informes que indicaban que las órdenes ejecutivas iniciales no implicarían...
El inicio de la semana en el mercado de valores de EE. UU. está marcado por el Día de Martin Luther King Jr., por lo que el lunes el mercado...
El peso mexicano continúa perdiendo terreno frente al dólar, registrando una depreciación intradía del -0.3%. Durante la jornada,...
El dólar muestra un comportamiento a la baja, acompañado de una mayor volatilidad en los mercados internacionales tras la toma de mando del...
Las bolsas europeas comienzan la semana con beneficios moderados Los mercados esperan la investidura de Trump Wall Street no cotizará hoy...
El par EURUSD sube hoy un 0,45%, alcanzando los 1,03230, apoyado tanto por la fortaleza del euro como por el debilitamiento del dólar. Hoy a...
La nueva semana comienza con subidas eufóricas en el mercado de criptomonedas. Los eventos del fin de semana relacionados con las memecoins oficiales...
Actualmente, el Bitcoin sube un 7,80% y cotiza a 109.000 dólares, rompiendo la resistencia previa de 102.000 dólares en cuestión de...
Los índices bursátiles de la región Asia-Pacífico cotizan con un sentimiento más optimista al comienzo de la nueva semana....
Los mercados bursátiles terminan la semana con un ánimo predominantemente optimista. El FTSE 100 de Gran Bretaña fue el de mejor...
En la próxima semana, el evento más importante será, sin duda, la inauguración de Donald Trump hoy. Los inversionistas estarán...
ANZ Research ha emitido una recomendación para el par de divisas EURUSD. ANZ Research recomienda tomar una posición corta en el par con...
La Corte Suprema de los Estados Unidos ha ratificado la decisión de prohibir una popular red social, poniendo a ByteDance frente a un fin de semana...
El peso mexicano mostró una apreciación intradía del 0.6%, impulsado por una corrección en el dólar estadounidense,...
Las criptomonedas suben hoy, ya que Bitcoin aumenta casi un 4%, acercándose a la zona de los 104.000 dólares. La tendencia alcista en Wall...
Los presidentes de Estados Unidos y China están manteniendo actualmente una conversación telefónica, en la que se hicieron muchos...
Los mercados en EE. UU. abren la sesión de contado del viernes con buen ánimo. Quince minutos después de la apertura, el Nasdaq de...
Los futuros de gas natural de EE. UU. están cayendo más del 6 % al final de la semana, superando el umbral de 4 $/MMBTU, ya que las temperaturas...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor