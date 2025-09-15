ÚLTIMA HORA: El EURUSD cae tras mayores datos de producción en EE.UU.
- Producción industrial de Estados Unidos en diciembre: MoM - Actual 0,9% vs Pronóstico: 0,3% vs Anterior: -0,1% El par EURUSD...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
- Datos de la vivienda en Estados Unidos (diciembre): Permisos de construcción - Real: 1,483 millones vs Previsión: 1,460 millones...
La libra esterlina se enfrenta a una nueva presión, ya que los decepcionantes datos de ventas minoristas del Reino Unido refuerzan las preocupaciones...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Hoy, los mercados se mantienen atentos a datos clave como las ventas minoristas del Reino Unido y...
El peso chileno registró una apreciación intradía del 0.09%, cerrando en 1012 pesos por dólar. Sin embargo, la moneda local...
El IPC revisado de la eurozona en diciembre se situó en el 2,4%, en línea con las expectativas. Cabe destacar que la lectura de noviembre...
El sentimiento en el mercado bursátil alemán es muy optimista, y aunque ayer vimos cierto enfriamiento en Wall Street, la tendencia alcista...
Las ventas minoristas en Reino Unido finalizan por debajo de lo esperado: Ventas minoristas (interanuales): real: 3,6% frente al pronóstico...
Los mercados esperan el informe de ventas minoristas del Reino Unido y las lecturas finales del IPC de la eurozona, mientras que las cifras de producción...
Los mercados asiáticos cotizan con tono mixto, con las acciones chinas subiendo tras la revisión al alza del PIB del gigante asiático,...
Este jueves, el peso mexicano registró una pérdida intradía del 1.7% frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio...
Los índices estadounidenses están experimentando ligeras correcciones en la sesión de hoy. El S&P 500 baja un 0.2%, el Dow...
El petróleo WTI baja un 2% mientras los mercados esperan que Donald Trump alivie las nuevas sanciones sobre las exportaciones de crudo ruso, impuestas...
A pesar de las alzas al inicio, los principales índices estadounidenses cotizan en rojo, moderando las alzas de ayer, inspiradas por la ausencia...
EIA Cambio de Gas Natural (pies cúbicos) Real: -258B Pronóstico: -260B Anterior: -40B Fuente: xStation5
El peso mexicano se depreció 1.2% frente al dólar estadounidense en la sesión de hoy, revirtiendo las ganancias registradas en días...
