Acción de la semana: Oracle (16.01.2025)
Oracle Corporation (ORCL.US), que en su día se consideraba un proveedor de bases de datos tradicionales, se ha transformado en un actor formidable...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. ascendieron a 217.000 frente a las 210.000 esperadas y las 201.000 anteriores Solicitudes de...
Ventas minoristas de diciembre: 0,4 % intermensual (0,6 % intermensual esperado; 0,7 % intermensual anterior) Ventas minoristas sin automóviles:...
El dólar estadounidense registra un repunte frente al peso chileno, influido por las crecientes preocupaciones sobre la recuperación económica...
Las cotizaciones del par de divisas principal se han estado moviendo en una tendencia bajista durante bastante tiempo. Mirando el intervalo D1, en los...
El índice de volatilidad CBOE VIX (VIX) retrocedió ayer casi un 10% y está cayendo casi un 20% desde los máximos locales. Un...
El Banco Central Europeo (BCE) hizo hincapié en un enfoque cauteloso en su política monetaria para garantizar que la inflación vuelva...
LSEG ha emitido una recomendación para el par de divisas EURGBP. LSEG recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Los índices bursátiles europeos iniciaron la jornada del martes con ligeros avances. El Dax 40 cotiza plano en términos intradía,...
La sesión de hoy vuelve a estar marcada por los alcistas, con los índices europeos abriendo al alza, impulsados por el optimismo en el...
Las acciones de TSMC (TSM.US) se disparan y se anotan una subida de más del 3% tras la publicación de sus resultados de 2024. Taiwan Semiconductor...
La libra esterlina cae tras unos datos macroeconómicos más débiles de lo esperado en el PIB y en la producción industrial en...
La sesión de ayer en Wall Street estuvo dictada por los alcistas. Una inflación del IPC ligeramente inferior a lo esperado impulsó...
Los índices estadounidenses suben con fuerza hoy debido a la menor inflación subyacente en diciembre. Los principales índices...
El peso mexicano se mantiene neutro frente al dólar estadounidense en la segunda parte de la sesión, después de haber registrado un...
Este es un resumen de los puntos clave de los discursos de los funcionarios de la Fed, Goolsbee y Williams, desde la perspectiva de la inflación...
Después de meses de intensos combates y negociaciones, Israel y Hamas han alcanzado un acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza y el intercambio...
A partir del jueves 16 de enero, antes de la apertura del mercado en Europa, el gigante taiwanés de la fabricación de semiconductores publicará...
