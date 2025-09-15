Bitcoin se acerca a los $100,000 a medida que mejora el sentimiento general del mercado🔔
Esta semana, los inversores del mercado de criptomonedas no pueden quejarse de la falta de volatilidad. Estamos experimentando una verdadera montaña...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos cayeron en 1.962 millones de barriles, según los últimos datos de la EIA. Esta disminución...
El tipo de cambio en Chile ha mostrado una tendencia bajista durante la mañana, consolidándose en 108,65 puntos al inicio de la jornada PM....
El mercado bursátil abre con un fuerte impulso alcista impulsado por el informe del IPC de EE. UU. Este es el segundo informe positivo consecutivo...
Hechos: El precio rebotó en el límite inferior de una estructura 1:1. Apareció una formación de doble suelo local en...
El informe del IPC de hoy entregó otra sorpresa a la baja, reflejando los datos del índice de precios al productor de ayer. El IPC general...
Los metales preciosos están al alza, respaldados por la lectura de inflación de precios al consumidor en Estados Unidos, que estuvo en línea...
Estados Unidos - Datos de inflación de diciembre: IPC básico: real 0,2 % intermensual; pronóstico 0,3 % intermensual; anterior...
El peso mexicano se mantiene en terreno neutro frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo...
BlackRock Inc. (BLK.US) informó el miércoles sólidos resultados del cuarto trimestre de 2024, con acciones que subieron hasta un 2,7%...
La siguiente noticia se actualizará a medida que otros bancos publiquen sus informes trimestrales. A medida que el sector financiero concluye...
El dólar inició la jornada con una ligera caída frente al peso chileno, reflejando las expectativas de alta volatilidad en el mercado...
Las empresas del DAX suben antes de los datos clave de EE. UU. (IPC de diciembre a las 10:30 GMT -3) HelloFresh sube 6%; Wakcker-Chemie y Bayer...
Danske ha emitido una recomendación para el par de divisas AUDZND. Danske recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
El yen japonés gana impulso a medida que los comentarios del gobernador del BOJ, Ueda, amplifican las expectativas del mercado sobre un cambio inminente...
Hoy conoceremos los últimos datos de inflación de Estados Unidos. ¿En qué punto llegan los mercados a este informe? : El...
El índice de volatilidad VIX, que sigue la volatilidad del mercado de opciones y futuros del S&P 500, cotiza en el límite inferior de...
