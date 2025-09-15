Inflación en España y Francia en línea con lo esperado
Informe de inflación en Francia IPC general: real 1,3% interanual. Previsión 1,3%. Anterior 1,3%. Informe de inflación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Informe de inflación en Reino Unido IPC: real 0,3% intermensual. Pronóstico 0,4%. Anterior 0,1%. IPC: real 2,5% interanual....
Los mercados se enfrentan a un día crucial, ya que los inversores esperan las lecturas de inflación de las principales economías,...
Los mercados asiáticos cotizan sin grandes cambios mientras los inversores esperan los datos clave de inflación de Estados Unidos. El Nikkei...
El informe del IPC de diciembre llega en un entorno donde los mercados financieros han experimentado presiones debido a la reducción de las expectativas...
Los mercados retrocedieron el martes, ya que los inversionistas se mantuvieron cautelosos antes del informe crucial del Índice de Precios...
La compañía proveedora de equipos de prueba para semiconductores presentó una caída en sus acciones tras reportar resultados...
El índice del dólar estadounidense cae casi un 0,3% hoy tras acercarse al nivel psicológicamente significativo de 110. Los rendimientos...
Los índices estadounidenses se recuperan de recientes caídas en relativa cautela; Nasdaq 100 registra un alza del 0,4%; Russell 2000 sube...
Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD.US) ya cotizan casi un 50% por debajo de sus picos de 2023, tras haber caído casi un 10% en la última...
Estados Unidos - Datos de inflación de diciembre: IPP básico: real 3,5 % interanual; pronóstico 3,8 % interanual; anterior 3,5...
En la primera parte de la jornada, el peso mexicano mantiene una posición neutral frente al dólar, luego de registrar una apreciación...
El dólar en Chile inició la jornada con una caída, reflejando tanto un debilitamiento general de la divisa estadounidense como el...
Las acciones de uno de los productores de chocolate de confitería más reconocidos de EE. UU., Hershey (HRSHY.US), alcanzan mínimos...
Petróleo El petróleo subió con fuerza tras las nuevas sanciones estadounidenses a Rusia. Estas son las últimas sanciones: Prohibición...
El fondo ha mostrado una tendencia alcista constante durante meses. ¡La rentabilidad anual de aproximadamente un 73% es impresionante! Aunque hubo...
