Gráfico del día: US2000 (14.01.2025)
El inicio de la sesión asiática del martes trae una mejora en el sentimiento, tras la ola de miedo que cubrió las transacciones bursátiles...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Los índices bursátiles europeos comenzaron la jornada del martes con subidas. El DAX 40 sube un 0,45% en términos intradía,...
La sesión asiática de hoy nos trae una mejora en el sentimiento bursátil, con los índices chinos repuntando entre un 2% y un...
La sesión asiática de hoy mejora el sentimiento bursátil, especialmente en China, con subidas de hasta el 3% en sus índices....
Los principales movimientos del mercado de hoy estuvieron dominados por noticias corporativas significativas y desarrollos en el mercado de divisas,...
El tipo de cambio en el país inició la jornada con una fuerte alza, alcanzando a superar los $1.017, impulsado inicialmente por el fortalecimiento...
Moderna comenzó la semana con una sesión excepcionalmente desastrosa, con una caída del valor de sus acciones en torno al 20%. Los...
A medida que el mercado de capitales estadounidense se despierta en el primer día de la nueva semana, los futuros sobre los índices estadounidenses...
A medida que avanza el día, los índices estadounidenses están ampliando las caídas de la semana pasada. Todo apunta a que la...
Los principales índices caen, con el índice tecnológico liderando las pérdidas con una caída del -1.31% a 20,744.21,...
Credit Agricole CIB Research ha emitido una recomendación para el par de divisas AUD/USD. Credit Agricole CIB Research recomienda tomar una posición...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los futuros estadounidenses presentan apertura negativa debido a los datos de empleo de...
El peso mexicano registra una depreciación intradía de -0.5% frente al dólar estadounidense, ubicándose en un rango de 20.73...
El tipo de cambio comenzó la sesión con una ligera alza, impulsado por los efectos rezagados del dato de Non-Farm Payrolls (NFP) divulgado...
Los rendimientos de los bonos estadounidenses han registrado recientemente aumentos récord en medio de las preocupaciones de los inversores sobre...
LSEG ha emitido una recomendación para el par de divisas EURGBP. LSEG recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
El euro cayó por debajo del nivel crítico de 1,02 hoy, ya que los mercados reevaluaron drásticamente las expectativas de política...
Las acciones de Nvidia (NVDA.US) caen un 3,5% en la preapertura de hoy, después de que Estados Unidos diera a conocer el nuevas normas de exportación...
