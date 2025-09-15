Las bolsas europeas arrancan la sesión con caídas
Las bolsas europeas inician la jornada del lunes con descensos. El Dax 40 cae actualmente un 0,75% en términos intradía, mientras que el...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las nuevas sanciones impuestas por la administración Biden a Rusia han suscitado preocupaciones sobre un posible shock de oferta en el mercado petrolero....
El mercado de criptomonedas comenzó la semana con un ánimo notablemente más débil. El precio del Bitcoin está probando...
El precio del gas natural ha subido más del 5%. Este aumento se atribuye a un marcado aumento del consumo de gas en los últimos días,...
Los mercados financieros se están despertando a una nueva semana con un ánimo poco favorable, abrumados por los datos macroeconómicos...
La presión sobre el mercado bursátil continúa siendo el fortalecimiento del dólar, que hoy avanza otro 0,20% hasta 109,693,...
El sólido informe de empleos de diciembre sorprendió a los mercados, con 256,000 nuevos empleos superando con creces las expectativas...
La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha programado una reunión a puerta cerrada para el próximo jueves. Aunque no se ha revelado...
Las acciones estadounidenses cayeron bruscamente hoy, con el índice de referencia cayendo un 1.6%, debido a que un informe de empleo de diciembre...
¿Por qué esta empresa es relevante? Porsche AG, ícono global en el sector automotriz de lujo, destaca por su enfoque en la innovación...
La fortaleza del dólar estadounidense se disparó esta semana tras la publicación de datos económicos positivos en Estados Unidos,...
El miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Austan Dean Goolsbee, comentó hoy sobre la economía de EE. UU., la inflación...
Los precios del petróleo se dispararon el viernes, encaminándose hacia su tercera semana consecutiva de ganancias, impulsados por preocupaciones...
Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan para enero: Condiciones actuales en Michigan: actual 77.9; anterior 75.1. Sentimiento...
Los principales índices caen, con el US2000 liderando las pérdidas con -1.56% a 2,218.6, el US500 bajando -0.65% a 5,905.9, mientras que...
Canadá - Datos de empleo de diciembre: Salarios medios por hora Empleado permanente: real 3,7 %; anterior 3,9 %; Cambio de empleo: real...
Estados Unidos - Datos de empleo de diciembre: Tasa de desempleo: real 4,1%; previsión 4,2%; anterior 4,2%; Tasa de desempleo U6: real 7,5%;...
El peso mexicano muestra ligera estabilidad frente al dólar estadounidense en la jornada de hoy, con el mercado a la espera del informe de empleo...
