🔴 ANÁLISIS: DATO NFP DE EEUU
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El peso chileno (USDCLP) inició la jornada con una apreciación del 0.7%, cotizando en torno a los 1000 pesos por dólar estadounidense....
Delta Air Lines Inc. (DAL) publicó hoy su informe de beneficios del cuarto trimestre de 2024 antes de la apertura del mercado, y las acciones subieron...
Las acciones de General Electric (GE.US) llevan bastante tiempo en tendencia alcista. Si nos fijamos en el intervalo D1, el precio frenó en una...
Los índices bursátiles europeos cotizan al alza, aunque algunos sectores registran caídas. El DAX 40 sube un 0,3% en términos...
Los futuros de acciones estadounidenses están recortando las pérdidas iniciales de la sesión comercial asiática mientras los...
El petróleo crudo Brent (OIL) está subiendo casi un 2% hoy, con el mercado incorporando fundamentos mejorados respaldados por la geopolítica,...
El fortalecimiento del dólar estadounidense y la mejora de las perspectivas de oferta han presionado los futuros y el precio del azúcar en...
Comenzamos la última sesión de la semana en los mercados financieros con el informe de los NFPs en Estados Unidos como referencia macro de...
En Wall Street, la referencia de la jornada la tenemos en la lectura de los datos de NFPs, considerado el informe más importante del mercado laboral...
El mercado laboral de EE.UU. enfrenta señales mixtas que definirán el cierre de 2024. Por un lado, la fortaleza del sector servicios, como...
NYSE y Nasdaq cerraron hoy debido a la conmemoración de la muerte del expresidente estadounidense Jimmy Carter. Los mercados europeos terminaron...
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo han experimentado un fuerte aumento durante el último mes, en parte impulsados...
El tratamiento contra el cáncer de sangre de Sanofi ha alcanzado los objetivos coprimarios clave en el estudio de fase 3 Iraklia. El valor subió...
El contrato EMISS superó el límite superior del canal descendente (líneas discontinuas amarillas) a finales del año pasado....
El tipo de cambio cerró la jornada con un alza significativa, terminando cerca de los $1010 pesos por dólar, luego de haber iniciado el día...
Las minutas de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), celebrada el 18 de diciembre de 2024, revelan una decisión...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor