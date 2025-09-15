🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
En diciembre de 2024, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó un nivel de 137.949, lo que representó un incremento...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Wall Street Cierra con Alzas Moderadas Mientras los Mercados Globales Enfrentan...
DAX se comporta por debajo de los índices europeos; DE40 cae un 0,2%. Zalando (ZAL.DE), Lufthansa Airlines (LHA.DE), la compañía...
Xylem (XYL.US), líder mundial en soluciones de tecnología hídrica, está estratégicamente posicionada en la intersección...
El par USDJPY subió por encima de 158, en medio del fortalecimiento del dólar estadounidense. Los ingresos básicos de los trabajadores...
El peso chileno (CLP) inició la jornada con una apreciación frente al dólar, cotizando en 997 pesos por dólar, impulsado por...
El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero, con los inversores preparándose para la publicación de los datos de NFP...
El par EUR/USD sube muy levemente después del informe de producción industrial alemana. A pesar de una mayor producción, las importaciones...
El ánimo en Wall Street en la sesión de ayer fue mixto, pero al final los compradores se hicieron presentes. El índice S&P 500...
Los índices bursátiles recuperaron gran parte de las pérdidas del inicio de la sesión, a pesar del tono restrictivo de las...
Resumen de la reunión de la Fed del 17-18 de diciembre Los miembros de la Fed indicaron que sería apropiado reducir el ritmo de flexibilización...
Meta Platforms anunció hoy que probará una función en Alemania, Francia y Estados Unidos que permitirá a los usuarios de Facebook...
El tipo de cambio del dólar ha presentado una jornada de alta volatilidad en Chile, inicialmente mostrando una tendencia alcista impulsada por los...
El peso mexicano (MXN) registró una depreciación intradía del 0,4%, llevando el tipo de cambio a fluctuar entre un máximo de...
El real brasileño (BRL) cerró con una caída del 0,9% frente al dólar estadounidense (USD), con el tipo de cambio moviéndose...
Las bajas temperaturas en Estados Unidos han provocado un fuerte aumento en la demanda de gas en el país. Hoy miércoles, la demanda promedio...
