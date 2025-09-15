El petróleo cae un 1% mientras Antony Blinken señala avances en las negociaciones de Oriente Medio
El secretario de Estado de EE. UU., Blinken, señaló que Estados Unidos está muy cerca de alcanzar un acuerdo de cese al fuego y liberación...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones de los productores de uranio estuvieron bajo presión hoy. Un fondo vinculado al sector pierde más del 5 %, mientras que las...
Inventarios de petróleo crudo de la EIA: -0,959 millones (pronóstico: -2 millones, anterior: -1,178 millones) Inventarios de gasolina...
La caída de la confianza en Wall Street respalda otro movimiento alcista en el índice de volatilidad CBOE (VIX) y el ORO, ya que los mercados...
Ventas mayoristas en EE. UU. intermensual: 0,6 % (pronóstico: 0,2 %, anterior: -0,1 %) Inventarios mayoristas en EE. UU. intermensual: -0,2...
Aunque la Reserva Federal redujo las tasas de interés en su reunión de diciembre, la decisión fue percibida como restrictiva. La Fed...
Los mercados estadounidenses caen ampliamente, con el índice de pequeñas empresas liderando las caídas con un -1,25 %, mientras...
Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: actual 201K; pronóstico 214K; previo 211K. Solicitudes...
Miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, Christopher Waller, comentó sobre la economía de EE. UU., la inflación...
El informe ADP de EE. UU. para diciembre fue de 122.000, frente a los 140.000 esperados y los 146.000 anteriores El índice US500 se recuperó...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Hoy es un día clave para los mercados globales, ya que el Trump está evaluando...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
Los mercados europeos en su mayoría en verde La conferencia de Trump impulsa las acciones de las empresas europeas de defensa TeamViewer...
Estados Unidos - Fecha de empleo: Solicitudes iniciales de desempleo: 201K actual; pronóstico 214K; 211K anterior; Solicitudes...
Las solicitudes de desempleo en EE.UU. llegaron a 201.000 frente a las 215.000 previstas. y 211k anteriormente Solicitudes continuas de desempleo:...
El informe ADP de EE. UU. de diciembre fue de 122.000 frente a los 140.000 esperados. y 146k anteriormente US500 se recuperó ligeramente después...
El dólar en Chile comenzó la jornada con un avance significativo, respaldado por factores locales e internacionales. La variación...
