Análisis de Premercado 08.01.2025
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
El par EUR/USD se ha mantenido estable después del último informe del Índice de Precios al Productor (IPP) de la eurozona. Según...
El mercado de materias primas arranca el año con movimientos destacados, con el petróleo disparándose a su nivel más alto desde...
Algunos años bursátiles dejan un sabor amargo, y para el CAC 40, 2024 fue uno de ellos. El mercado bursátil francés tuvo un...
Los datos sobre los nuevos pedidos de fábrica de Alemania vuelven a estar por debajo de las expectativas y el par EUR/USD se resiente. Sobre una...
Hoy recibiremos otro informe sobre el mercado laboral: el informe ADP. Este es el segundo informe más importante del mercado laboral de EE. UU....
Los índices de Asia-Pacífico cotizan con un sentimiento moderado a pesar de la venta masiva de ayer en los mercados estadounidenses y las...
El peso mexicano cerró la jornada sin cambios significativos frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio fluctuando entre un máximo...
Hoy en Wall Street, vemos un retroceso del sentimiento positivo de ayer. Los inversores están vendiendo acciones en respuesta a datos del ISM...
Citas clave de la declaración de Donald Trump hoy: Donald Trump afirmó que la prohibición de Biden sobre perforación...
El mercado cambiario chileno mostró un movimiento mixto durante la jornada, donde el peso chileno se fortaleció frente al dólar, pese...
El contrato del Nasdaq 100 está cayendo más del 1,5% tras los datos del sector servicios del ISM, que mostraron un aumento récord...
Estados Unidos - Ofertas de Trabajo JOLTS para noviembre: Real: 8,098 millones; Pronóstico: 7,730 millones; Anterior: 7,839 millones. En...
Petróleo: Los precios del crudo Brent alcanzaron a principios de 2025 su nivel más alto desde mediados de octubre de 2024, impulsados...
Los índices bursátiles abren ligeramente al alza. El sentimiento del mercado se ve respaldado por los comentarios del CEO de Nvidia...
El US100 está a punto de recuperar las caídas recientes, impulsado por el aumento del 2,6 % de Nvidia antes de la comercialización...
Las acciones del fabricante de repuestos y componentes electrónicos utilizados en los sectores aeroespacial, militar y aeroespacial, Heico...
Algunos años en los mercados bursátiles dejan un sabor amargo, y para el CAC 40, 2024 fue uno de ellos. El mercado bursátil francés...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor