Bitcoin cae ligeramente por debajo de los $101,000 a pesar de la fuerte demanda de los ETFs 📉
El sentimiento del mercado de criptomonedas es un poco menos optimista hoy, y parece que la mayor criptomoneda enfrenta una prueba de impulso. La caída...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El peso mexicano se mantiene estable frente al dólar estadounidense durante la primera parte de la sesión de hoy, con el tipo de cambio fluctuando...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Estados Unidos apunta a una jornada con ligeras caídas, dejando las alzas del día...
El mercado de divisas está mostrando movimientos significativos influenciados por factores globales y locales. A nivel global, el dólar experimentó...
Las acciones del fabricante de piezas de repuesto y componentes electrónicos críticos utilizados en los sectores aeroespacial, militar y...
El par USDCHF ha estado en una tendencia alcista desde septiembre de 2024. Recientemente, el precio logró superar la resistencia en 0,9020, pero...
El yen japonés no tuvo un buen comienzo en la sesión de martes en los mercados de divisas. La moneda japonesa rompió temporalmente...
Los contratos de futuros señalan actualmente una apertura ligeramente a la baja en la sesión europea, tras las fuertes beneficios de ayer...
Los mercados europeos muestran un comportamiento dispar, con la mayoría de los índices cotizando al alza. El índice polaco WIG20 lidera...
Los datos de inflación en Europa han sido en línea a las expectativas, lo cual vuelve a mostrar un crecimiento constante en los precios. La...
La sesión asiática ha cerrado la mañana con un signo mixto. Mientras el Nikkei de Japón recuperó algo de terreno después...
El peso mexicano mantiene su fortaleza en los mercados cambiarios, registrando una apreciación del 1.5% intradía, pese a que el expresidente...
Datos del PMI de servicios de EE. UU. para diciembre: actual: 56.8; pronóstico: 58.5; anterior: 56.1 Pedidos de bienes duraderos en EE. UU....
Los mercados en EE.UU. abren la sesión del lunes en un ambiente positivo. 15 minutos después de la apertura en Wall Street, el Nasdaq sube...
Trump niega que vaya a reducir su política arancelaria. En respuesta a la noticia, el euro está revirtiendo las ganancias iniciales frente...
El real brasileño (BRL) muestra una apreciación del 1.3% frente al dólar, impulsado por la publicación del índice PMI...
Actual: 2,6% interanual. Pronóstico: 2,4% interanual. Anterior: 2,2% interanual. En línea con los datos preliminares de Hesse, que anticiparon...
