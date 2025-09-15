El Dólar en Chile Abre a la Baja Impulsado por el Repunte del Cobre
El dólar en Chile inició la jornada con una caída, respaldada por el fortalecimiento del peso chileno gracias a factores tanto locales...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El peso mexicano registra una apreciación intradía del 0.9% frente al dólar estadounidense, cotizando en un rango de 20.36 a 20.66...
El euro sigue ampliando sus beneficios frente al dólar estadounidense después de que The Washington Post informara que la administración...
Los índices bursátiles europeos comenzaron la nueva semana con beneficios. El DAX sube un 0,4% en términos intradía, mientras...
05:15 - España, PMI de servicios de diciembre. Actual: 57,3. Pronóstico: 54. Anterior: 53,1. 05:45 - Italia, PMI de servicios de diciembre. Actual:...
El gas natural comenzó la semana con un considerable salto al alza tras una ola de enfriamiento que se extendió por gran parte de Estados...
Se espera una apertura al alza en la sesión europea, según apuntan los futuros. Esto ocurre tras una sesión relativamente débil...
Comenzamos una nueva semana de negociación en los mercados financieros. Los mercados asiáticos están ampliando las caídas...
Los índices americanos están al alza, recuperando las pérdidas de los últimos días de 2024. El Nasdaq lidera con...
El peso mexicano cerró la jornada con una depreciación del 0.5%, alcanzando un máximo intradía de 20.69 y un mínimo...
Índice bursátil de EE. UU. Los datos del mercado laboral en los EE. UU. serán la primera publicación significativa del año...
Ford Motor Company cerró un año sólido en 2024, con resultados impresionantes tanto en ventas de vehículos tradicionales...
Viernes alcista en Wall Street El índice manufacturero ISM de diciembre supera las expectativas Joe Biden bloquea la venta de US Steel Tras...
Los contratos de futuros basados en el gas natural estadounidense cayeron casi un 6% durante la sesión de hoy, borrando las ganancias significativas...
Estados Unidos - Datos del ISM para diciembre: Índice PMI manufacturero del ISM: real 49,3; pronóstico 48,2; anterior...
Las acciones de Stellantis NV (STLAM.IT) y Volkswagen AG (VOW1.DE) perdió valor en la última sesión de negociación de...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los mercados globales muestran un comportamiento mixto este 3...
Rivian (RIVN.US) informó de una producción y entregas de vehículos en el cuarto trimestre que superaron las estimaciones medias de...
